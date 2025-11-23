20Æü¡¢»²µÄ±¡¤Î³°¸òËÉ±Ò°Ñ°÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Ê44¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¡£ÂæÏÑÍ­»ö¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ä¡¢ËÉ±ÒÈñ¤Î¡ÈÆ©ÌÀÀ­¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦»³ÅºÂó»²±¡µÄ°÷¡Ê41¡Ë¤ÈµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»³Åº»á¤Ï¼ÁÌä¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬GDPÈæ2¡ó¤Þ¤Ç·³»öÈñ¤òÁý¤ä¤¹ÌÜÉ¸¤ä¡¢·³»öÈñ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀâÌÀ¤¬¤­¤Á¤ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö·³»öÂÐ·³»ö¤ÎÂÐ¹³¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î°­²½¤ò¾·¤­¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦