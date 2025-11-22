お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之土屋伸之が２２日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」に出演。「いい夫婦の日」に結婚発表しそうな人を予想した。この日は「いい夫婦の日」。ラジオ冒頭では、塙の兄でお笑いタレントのはなわが「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー２０２５」「パートナー・オブ・ザ・イヤー２０２５」に選出されたことに言及。塙は「びっくりしましたね、本当に