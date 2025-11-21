アスコリピチェーノは秋華賞を制したエンブロイダリー、菊花賞馬エネルジコと同じく栗東で調整を進める関東馬。黒岩師は「2歳の時（阪神JF1着）も栗東で調整。競馬の直前まで調教できるので、不安なく調整ができている」と滞在効果を口にする。同じ藤沢和雄厩舎出身の鹿戸師が管理するウインカーネリアンから始まった関東勢の快進撃。「“続きたい”って言わせたいんでしょう？（笑い）。でも、やっぱり身近な方々が大舞台で勝