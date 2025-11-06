11月に入り、各地の名所で紅葉の色づきが進む中、豊後大野市朝地町の用作公園では恒例のもみじ祭りが始まりました。 【写真を見る】紅葉深まる用作公園恒例のもみじ祭り始まる大分・豊後大野市 紅葉の名所、豊後大野市朝地町の用作公園では例年1万人以上の人出がある恒例のもみじ祭りが今月3日から始まっています。 園内にある池の周りにはおよそ500本の広葉樹が植えられています。市によりますと、夏の暑さの影響もあり現