刺激的で中毒性の高い企画がくるくるとバトンタッチ！テレ東の新バラエティ枠「くるバラ」（毎週土曜深夜1時25分）。第1弾は、“乙女のお金事情”を覗き見する深夜のガールズトークバラエティ「深夜の金欲 乙女の会」。11月1日（土）放送から、「元夫に4000万円突っ込んでしまった乙女」を紹介。【動画】元被告人のヒモ夫に4000万円突っ込んだ弁護士妻、4度の離婚と5度目の結婚からの教訓元夫に4000万円突っ込んでしまった超ハイス