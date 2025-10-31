11月1日（土）から11月3日（月・祝）にかけて、『SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』女子の代表校を決める都道府県予選が全国各地で開催される。

県予選優勝とインターハイ優勝枠、東海ブロック枠の合計3枠ある愛知県では、1日に準決勝、3日に決勝と3位決定戦が開催される。準決勝の対戦カードは、インターハイ覇者の桜花学園高校vs安城学園高校と、名古屋経済大学高蔵高校vs星城高校。“バスケ王国”で冬の全国切符をつかむのはどこか。

出場枠が2つある京都府では、ウインターカップ3連覇中の京都精華学園高校を筆頭に、京都西山高校、福知山成美高校 京都両洋高校が決勝リーグに進んだ。1日から3日にかけて4校による総当たり戦が行われ、大会最終日となる3日には代表校が決定する。

また、その他に2枠が与えられている福島県、岡山県、愛媛県、福岡県でも今週末に予選が終了する。福岡県では東海大学付属福岡高校が2勝0敗、精華女子高校と福岡大学附属若葉高校が1勝1敗、筑紫女学園高校が0勝2敗で3日に開催される決勝リーグ最終戦を迎える混戦となっている。

1日から3日にかけてウインターカップ女子の決勝と決勝リーグ最終戦が開催される25府県は以下の通り。

▼今週末にウインターカップ予選最終戦が開催される25府県



岩手県 11月2日（日）決勝



福島県 11月1日（土）決勝リーグ：帝京安積 vs 県立福島西／県立光南 vs 福島東稜



群馬県 11月3日（月）決勝



埼玉県 11月1日（土）決勝：昌平 vs 埼玉栄



山梨県 11月2日（日）決勝



新潟県 11月1日（土）決勝



富山県 11月2日（日）決勝



福井県 11月1日（土）決勝：福井工業大学附属福井 vs 県立足羽



愛知県 11月3日（月）3位決定戦・決勝



三重県 11月2日（日）決勝



京都府 11月3日（月）決勝リーグ



兵庫県 11月2日（日）決勝



和歌山県 11月2日（日）決勝



鳥取県 11月3日（月）決勝



岡山県 11月2日（日）決勝リーグ：作陽学園 vs 倉敷商業／就実 vs 倉敷翠松



広島県 11月2日（日）決勝：比治山女子 vs 県立広島皆実



山口県 11月2日（日）決勝



徳島県 11月3日（月）決勝



香川県 11月3日（月）決勝



愛媛県 11月2日（日）決勝リーグ：FC今治明徳 vs 県立松山北／聖カタリナ学園 vs 済美



福岡県 11月3日（月）決勝リーグ：筑紫女学園 vs 福岡大学附属若葉／精華女子 vs 東海大学付属福岡



佐賀県 11月2日（日）決勝：県立佐賀北 vs 佐賀清和



熊本県 11月2日（日）決勝



大分県 11月3日（月）決勝：明豊 vs 大分



宮崎県 11月3日（月）決勝





