「トランプを上目遣いで情けない」投稿、ほんこん反論「日本をダメにする」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ほんこんが29日にXを更新し、高市首相に苦言を呈する投稿に「反論」した
  • 高市首相を「トランプを上目遣いで見上げる国のトップ」とする投稿を引用
  • 両者の身長差を指摘し、「その感覚が日本をダメにする」などとつづった
