ほんこん 日米首脳会談 高市早苗 ドナルド・トランプ 時事ニュース スポニチアネックス 「トランプを上目遣いで情けない」投稿、ほんこん反論「日本をダメにする」 2025年10月29日 17時44分 ざっくり言うと ほんこんが29日にXを更新し、高市首相に苦言を呈する投稿に「反論」した 高市首相を「トランプを上目遣いで見上げる国のトップ」とする投稿を引用 両者の身長差を指摘し、「その感覚が日本をダメにする」などとつづった