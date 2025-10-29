新型「パトロール」ついに日本導入へ！日産は2025年10月29日、東京ビッグサイト（江東区有明）で開幕の「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」において、「パトロール」を2027年度前半に日本市場へ導入することを正式発表しました。パトロールは1951年に初代モデルが登場して以来、70年以上にわたり世界中で愛されてきた歴史あるモデルであり、今回の発表は日本のファンにとって待望のニュースとなりま