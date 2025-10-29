日産「新型パトロール」“27年度前半”に発売！ 「サファリ後継機」が“全長5m超えボディ”×「V6ツインターボ」搭載で進化！ ライバル「ランドクルーザー」との差別化は？ 待望の「プレミアムSUV」とは？

新型「パトロール」ついに日本導入へ！

日産は2025年10月29日、東京ビッグサイト（江東区有明）で開幕の「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」において、「パトロール」を2027年度前半に日本市場へ導入することを正式発表しました。

パトロールは1951年に初代モデルが登場して以来、70年以上にわたり世界中で愛されてきた歴史あるモデルであり、今回の発表は日本のファンにとって待望のニュースとなりました。

ついに日本市場にも導入決定！チーフビークルエンジニアが語る新型「パトロール」の魅力とは？

【画像】超カッコイイ！ これが“日本導入”の日産「新型パトロール」です！（30枚以上）

パトロールは、もともと日本市場では「サファリ」という名称で販売されていたモデルです。

2007年に国内販売を終了して以降、長らく海外専売車として中東やオーストラリア、アフリカなどで展開されてきました。

そのため、多くの愛好家からは「もう一度日本で乗りたい」という声が絶えなかったといいます。

日産次席チーフビークルエンジニアの近郷智史氏は、この日本導入の背景について次のように語っています。

「昨年度に新型パトロールを発表した際、YouTubeやSNSなどで非常に大きな反響がありました。特に日本の掲示板やコメント欄では『ぜひ日本にも導入してほしい』という声が多く寄せられたんです。そうしたお客様の反応が社内でも前向きな議論を生み、日本導入の実現につながりました」

SNS上での盛り上がりが、メーカーの決断を後押ししたというのは近年のクルマ業界でも興味深い現象です。

さらに近郷氏は、長年のファンの存在も大きな要素だったと強調します。

「かつて“サファリ”という名前で販売されていた時代から、今もそのクルマを大切に乗り続けているお客様が多くいらっしゃいます。そういった熱い思いを持つファンの存在が、再導入の大きなモチベーションになりました」

なお、イベント内で展示されたのは中東仕様のモデルですが、日本向け仕様についてはこれから検討段階に入るとのこと。近郷氏は次のように説明します。

「日本には独自の環境規制や安全基準があります。それらに対応するのはもちろん、日本の道路事情やお客様のニーズを踏まえた最適なセッティングを検討していきます」

また、グレード展開や「NISMO仕様」の導入について尋ねると、「現時点では未定」との回答。しかしその含みある言葉からは、今後の展開に期待を持たせる雰囲気が漂っていました。

近郷氏はさらに、ライバルであるトヨタ「ランドクルーザー」との差別化ポイントを次のように述べます。

「もちろんライバルはランドクルーザーですが、パトロールはそれよりも一回り大きなサイズで、よりゆとりのある3列シート空間を持っています。内装の高級感や静粛性も重視しており、悪路走破性だけでなく、街乗りやロングドライブでも快適に過ごせる“プレミアムSUV”として開発しました。力強さとラグジュアリーを両立した点が、最大の違いだと思います」

今回の日本導入は、単なる海外モデルの逆輸入ではなく、「日産SUVのフラッグシップを日本にも」という意思の表れでもあります。

日本市場におけるラージSUVの競合は手強いモデルが並びますが、パトロールはその中でも独自の個性を打ち出し、再び存在感を示そうとしています。

巨躯に宿る最新技術と精緻なデザイン

現時点で日本仕様の詳細は未定ながらも、中東仕様のスペックを確認すると、その実力の高さがうかがえます。

日産「新型パトロール」のインテリア（中東仕様）

全長5315mm×全幅2030mm×全高1940mmという堂々たるサイズに、最大出力425馬力・最大トルク700Nmを発揮する3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載。

従来の5.6リッターV8を凌駕するパフォーマンスを実現しながら、燃費と環境性能も大幅に向上しています。

トランスミッションは9速AT、駆動方式は4WDを採用。オンロードからオフロードまで、あらゆる地形で優れた走破性を発揮します。

サスペンションには、走行状況に応じて車高を自動調整する「アダプティブ・エアサスペンションシステム」を搭載。

通常走行時は空力性能を高め、乗降時には車高を下げて利便性を確保するなど、細部まで実用性を追求しています。

選択可能なドライブモードは、標準・砂地・岩場・轍・エコ・スポーツの6種類。どのシーンでも安定した走りを楽しむことができます。

外観デザインは「UNBREAKABLE（壊れないほどの強靭さ）」をテーマに仕立てられており、精悍で威厳あるフロントフェイスが印象的です。

新世代のVモーショングリルを中心に、C字型のLEDヘッドライトがシャープなアイライン（アイン）を描き出し、存在感をより際立たせています。

サイドビューは重厚さと躍動感を両立。さらに22インチの大径ホイールが、堂々としたプロポーションを一層引き立てています。

インテリアは上質さと機能性を兼ね備えた空間に仕上がっています。2つの14.3インチディスプレイを採用した最新のインフォテインメントシステムを搭載し、Googleビルトイン対応の日産コネクト2.0によりナビゲーション、音楽、車両設定などを直感的に操作可能です。

また、Invisible-to-Visible（I2V）技術により、車両周囲の障害物をリアルタイムで可視化。狭い路地やオフロード走行時にもドライバーをサポートします。

さらに、赤外線センサーが乗員の体温を検知して空調を自動調整する「バイオメトリック・クーリング」や、12スピーカーを備えた「クリプシュ・プレミアムオーディオ」、64色から選べるアンビエントライトなど、快適性にもこだわりました。まさに“移動するラウンジ”と呼ぶにふさわしい仕上がりです。

開発の過程を振り返り、近郷智史氏は次のように語ります。

「パトロールは1951年から続く歴史の中で“信頼性”と“堅牢性”を軸にブランドを築いてきました。そのうえで、現代では都会的な高級感やラグジュアリー性へのニーズも高まっており、今回のモデルではその両立を目指しました。さらに最新技術を多く搭載しながら、それらを高品質にまとめあげることに大きなチャレンジがありました」

特に注目すべきは、今回のパトロールが日産の“技術の旗艦”として位置づけられている点です。

近郷氏は「このモデルを起点に、他の車種にも先進技術を展開していく」と語り、一例として、先日発表された新型「ルークス」にも同様のカメラ技術が応用されていることを明かしました。

最後に近郷氏は、2027年度前半の日本発売を見据えたメッセージをこう締めくくります。

「日本のお客様には、所有することの満足感を味わっていただきたいと思っています。見た目の迫力だけでなく、実際に乗って感じる安心感や上質さを楽しんでほしい。ぜひパトロールで新しいSUVライフを体験してください」

70年以上の歴史を誇る本格SUVが再び日本の地に戻る。その瞬間は、単なる復活ではなく、日産が誇る技術と情熱の集大成として、多くのファンの心を揺さぶることになるでしょう。