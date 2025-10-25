岐阜県教育委員会は２４日、勤務先の高校の女子生徒とＳＮＳで私的なやり取りをしていたとして、県立高校の男性教諭（２４）を停職６か月の懲戒処分としたと発表した。処分は２３日付。県教委によると、男性教諭は昨年１月〜今年８月、ＳＮＳなどで生徒との私的なやり取りが禁止されていると知りつつ、女子生徒２人に計約４３００通のメッセージを送信。１人の生徒には４０００通以上送り、頭や顔を何度か触れるなどしたほか、