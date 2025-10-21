NY株式20日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均46706.58（+515.97+1.12%） S＆P5006735.13（+71.12+1.07%） ナスダック22990.54（+310.57+1.37%） CME日経平均先物49770（大証終比：+470+0.95%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅続伸。先週は、米中貿易摩擦や米地銀の不良債権などがクローズアップされていたが、米株式市場はいまのところ混乱はなく、上昇トレンドを維