Ｆ１レッドブルのマックス・フェルスタッペンと恋人ケリー・ピケさんの超セレブな新邸宅計画が話題を呼んでいる。今季は前半こそ苦戦を強いられたフェルスタッペンだが、夏休み明けからマシンの改良も進んだことから調子が急上昇。イタリア・グランプリ（ＧＰ）、アゼルバイジャンＧＰと連勝し、前戦のシンガポールＧＰでも２位に食い込んだ。そんな４連覇王者を支えるのが、恋人のピケさんだ。５月には待望の第１子が誕生。