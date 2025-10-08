アサヒグループホールディングスが身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」による攻撃を受けた問題で、ロシア系とみられるハッカー集団が闇サイト上に同社に対する犯行声明を公開したことが、複数のセキュリティー関係者への取材でわかった。同社の内部情報などファイル約９３００件、２７ギガ・バイト分のデータを盗んだとしている。同社は８日、サイバー攻撃によって流出した疑いのある情報をインターネット上で確認したと発