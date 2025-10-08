【1/16RC 陸上自衛隊 10式戦車 フルオペレーション(プロポ付)】 2026年1月発売予定 価格：143,000円 タミヤは、RC「1/16RC 陸上自衛隊 10式戦車 フルオペレーション（プロポ付）」を2026年1月に発売する。価格は143,000円。 本商品は、2010年に制式採用された陸上自衛隊の10式（ひとまるしき）戦車を1/16スケールで再現した電動ラジオコントロールタ