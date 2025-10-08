タミヤ、「1/16RC 陸上自衛隊 10式戦車 フルオペレーション(プロポ付)」を2026年1月発売
【1/16RC 陸上自衛隊 10式戦車 フルオペレーション(プロポ付)】 2026年1月発売予定 価格：143,000円
タミヤは、RC「1/16RC 陸上自衛隊 10式戦車 フルオペレーション（プロポ付）」を2026年1月に発売する。価格は143,000円。
本商品は、2010年に制式採用された陸上自衛隊の10式（ひとまるしき）戦車を1/16スケールで再現した電動ラジオコントロールタンクの組み立てキット｡陸上自衛隊の全面協力により徹底した実車取材を行い､120mm滑腔砲や傾斜した装甲を持つスリムな車体をリアルにモデル化｡現用戦車らしいパワフルでスムーズな前後進や左右旋回をはじめ､砲塔旋回や砲身上下もコントロールでき､射撃時の砲身後座や車体反動まで再現している｡実車から収録したエンジン音や主砲発射音など､それぞれの動きにサウンドが同調｡主砲と連装銃は発射光も連動する｡
トルクフルな540モーターを2個組み込んだユニット式のギヤボックスをリヤに搭載｡十分なパワーで低速から高速まで力強い走行が可能｡しかも､前後進と左右旋回を別々のモーターでコントロールするという､実車のトランスミッションとほぼ同様の動力伝達方式を採用している｡砲塔は旋回速度が送信機の操作により調整でき､リアルな作動音が臨場感を演出｡また､砲身を下げたまま砲塔を後方に旋回させると､砲身が車体を避けて自動的に水平状態となる回避動作(ディッククリアランス機能)もサーボの制御により行う｡主砲はオレンジLEDによる発射光とともに､迫力あふれる発射音がシンクロする｡