打球を全力で追わず…3点目を献上【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場。2回にリアルミュートに先制を許す適時三塁打を浴びたが、この際のテオスカー・ヘルナンデス外野手の緩慢守備が批判を浴びた。しかし7回に値千金の逆転3ラン。ファンも手のひらを返していた。初回は3者凡退に