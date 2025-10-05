打球を全力で追わず…3点目を献上

【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場。2回にリアルミュートに先制を許す適時三塁打を浴びたが、この際のテオスカー・ヘルナンデス外野手の緩慢守備が批判を浴びた。しかし7回に値千金の逆転3ラン。ファンも手のひらを返していた。

初回は3者凡退に抑えた大谷だが、2回に先頭のボームを四球で歩かせると、続くマーシュには中前打を打たれて無死一、二塁のピンチに。ここでリアルミュートに右中間を破る適時三塁打を浴びて2点を先制された。さらに1死からベイダーにも左犠飛で3失点となった。

この時、リアルミュートの三塁打でT・ヘルナンデスは、途中で打球に追いつくのを諦めたのか全力疾走しなかった。右中間を破った打球はフェンスへ到達。中堅のパヘスが処理する間に、リアルミュートは三塁まで進んだ。結果的には犠飛で3点目を失った。

SNSではT・ヘルナンデスに批判が集まっていたが、1点を追う7回2死一、二塁で逆転3ラン。SNSでは「ぼやいてごめんねテオ」「テオ許す」「テオくん明日50エラーしても許すよ」「テオ、すべて忘れた！」と手のひらを返して称賛していた。（Full-Count編集部）