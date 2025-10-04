女子テニス元世界ランキング４６位のオセアンヌ・ドダン（２８＝フランス）が豊胸手術を行ったことを告白した。ドダンは１０年以上も内耳の疾患に悩まされており、２０２４年１２月に競技を一時中断し、治療に専念した。その際に豊胸手術を受けることを決意したという。フランスメディア「ＲＭＣスポーツ」によると、ドダンは「ずっと前からやりたいと思っていたことなんです。手術後２か月ほど休養が必要だからシーズン中はム