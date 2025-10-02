災害時にLPガスの供給拠点となる、大分県竹田市の事業所で2日、地震を想定した防災訓練が実施されました。 【写真を見る】LPガス中核充填所で地震想定の防災訓練災害時の安定供給体制強化へ大分 2日は中核充填所に指定されている竹田市の土居燃料で県LPガス協会が実施しました。 中核充填所は東日本大震災を教訓に災害に強いLPガスの安定供給を目的に、国が整備を進めていて県内に3か所あります。訓練では県内で最大震度7、