大分市の情報科学高校で交通安全教室が開かれ、プロのスタントマンが自転車事故の瞬間を再現して交通安全を呼びかけました。 【写真を見る】高校で交通安全教室スタントマンが自転車事故を再現し、安全呼びかけ大分 この教室は交通安全の意識を高めてもらおうと、県警が県内の高校を対象に実施しています。 1日行われた大分市の情報科学高校は全校生徒およそ550人のうち7割が自転車通学です。教室では自転車がトラックに巻