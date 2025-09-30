麺にもパンにも化ける最高の穀物「米」 米粉が広げる食の世界！ 米は「炊いて食べる主食」として長く親しまれてきました。けれどもこの穀物には、まだあまり知られていない意外な一面があります。実は米は、粉にひいて「米粉」にすることで、炊いた米とは異なる新しい食材へと生まれ変わることができるのです。 日本では古くから、団子やせんべい、柏餅、ちまきなどに「上新粉」や「白玉粉」といった伝統的な米の粉が使われてき