麺にもパンにも化ける最高の穀物「米」【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

麺にもパンにも化ける最高の穀物「米」

米粉が広げる食の世界！

米は「炊いて食べる主食」として長く親しまれてきました。けれどもこの穀物には、まだあまり知られていない意外な一面があります。実は米は、粉にひいて「米粉」にすることで、炊いた米とは異なる新しい食材へと生まれ変わることができるのです。

日本では古くから、団子やせんべい、柏餅、ちまきなどに「上新粉」や「白玉粉」といった伝統的な米の粉が使われてきました。これらは行事や季節の食べ物と深く結びついています。一方、近年では微細な製粉技術の進化によって、小麦粉の代用として使える「米粉」が登場し、パンや麺、スイーツなどに利用されるようになりました。

ただし、グルテンを含まない米粉でパンをふくらませるには工夫が必要ですが、専用のレシピやパン焼き機も開発され、小麦アレルギーの人にとっては重要な代替食品として、学校給食などにも広がっています。

さらに麺類でも、米粉の利用は拡大しています。ベトナムのフォーやタイのセンレックなど、東南アジアでは昔から米の麺が親しまれてきました。日本でも米粉１００％のうどんやラーメン、さらにはパスタまで開発されており、もちもちの弾力とツルッとしたのどごしが魅力です。

米粉でここまでできる！変身ご飯図鑑

