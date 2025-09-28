シルバニアファミリー とショコラトリーDelReY（デルレイ）が初のコラボレーション。限定デザインのドレスを着たショコラウサギの赤ちゃんクレムと一緒に、煌めくダイヤモンド型のショコラが11月1日（土）より数量限定発売される。＞＞＞ショコラウサギの赤ちゃんやダイヤモンドショコラをチェック！（写真11点）『シルバニアファミリー』は、緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる暮らしを表現