埼玉県にある川越は、江戸時代の風情を今に残す蔵造りの町並みや、老舗の和菓子店やレストラン、おしゃれな雑貨店など、100店舗以上のお店が軒を連ねており、食べ歩きや散策を楽しむのに最適なエリア。今回、“小江戸”川越のおすすめスポット3つを編集部が紹介！【写真】レトロ感のある「ぎんとき(銀時)」の外観■こだわりフルーツのスイーツが食べられるカフェ「ぎんとき(銀時)」小旅行といえど、その土地でしか食べられないグル