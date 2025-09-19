妻子持ちであることを隠して、インスタでDMナンパの挙げ句………被害女性が涙ながらに告発「私を騙したあの人は許せません!」妊娠トラブルの全貌「彼に騙（だま）されて、知らないうちに不倫相手にされて、妊娠したら『堕ろしてくれ』って……。こんなのあんまりです」悲痛な面持ちでそう話すのは、都内に住むＡ子さん。“彼”とは、ヤクルト期待の本格派右腕、金久保優斗投手（25）だ。いま、華奢(きゃしゃ)で小柄な彼女のお腹に