大手通販サイト「Qoo10（キューテン）」が2025年9月5日、サイトのセキュリティ面に関して「現時のところ、当社のシステムからお客様の個人情報が流出したり不正なアクセスが発生したりした事実は確認されておりません」と発表した。Qoo10をめぐっては4日ごろから、第3者によって「不正ログイン」されたとする利用者の報告がSNS上で相次ぎ、個人情報が流出した可能性も疑われている。サイト主張「徹底した管理を行っております」Qoo