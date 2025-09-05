涼やかな喉ごしのそうめんは、暑い季節の食卓の強い味方。だしがきいためんつゆで頂くのが定番ですが、夏も後半に差しかかると「もう食べ飽きてきた……」という人も多いのではないでしょうか？ そこで今回は、そんなときこそ試してほしいそうめんの意外な食べ方をご紹介します。和風以外のアレンジも自由自在！まずは、そうめん以外のさまざまな麺料理からヒントを得たアレンジ方法。天ぷらをのせて「天ぷらうどん風」にする