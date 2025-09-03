食品企業など7社は、鉄道とトラックを組み合わせた「モーダルコンビネーション」のトライアル輸送を9月から行う。参加するのは味の素とカゴメ、日清オイリオグループ、日清製粉ウェルナ、ハウス食品グループ本社、Mizkanの食品メーカー6社と物流企業のF-LINEモーダルコンビネーションは、北海道地区共同配送拠点（札幌市）から帯広中継拠点（帯広市）までの中距離幹線トラック輸送を鉄道輸送へシフトし、中継拠点から納品先への近