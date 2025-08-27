·ÝÇ½³¦¤ò´³¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä37ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¤¬¡Ö»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤È·ÝÇ½³¦¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¿É¤¤»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö28ºÐ¤Î»þ¤Ë·ÝÇ½³¦¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤É¤óÄì»þÂå¤Î37ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê4¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤­¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ