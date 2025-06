【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アンコール最後のMCで、12月に行われる2daysのクリスマスライブの開催もサプライズ発表! 西野カナが、6月21日、22日にさいたまスーパーアリーナにて、全国アリーナツアーの追加公演を開催した。 活動再開後初となる、2018年以来およそ7年ぶりの全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』は、6会場12公演、のべ1