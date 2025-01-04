ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、生年月日から見る2025年の運勢「数秘術占い」。2025年（令和7年）は、あなたにとってどんな年になるのでしょうか？ 今回は東京池袋占い館セレーネ所属の占い師・玉木佑和（たまき・ゆな）さんがソウルナンバーから導く今年の運勢を占いました。 2024年はハイスピードでさまざまな変化がありました。変化のタイミングでは、物事は崩れ、痛むもの。しかし、それから