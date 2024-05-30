ヘンリー王子とメーガン・マークル（以下、当時）の交際宣言をした声明文が、王室の公式ウェブサイトから削除されたことが判明した。王子の報道官が2016年に発表した文書では、2人の交際を認めるとともに、メーガンに対するパパラッチ攻撃や誹謗中傷を強く批判するものだった。声明文が正式に削除された日については、明らかになっていない。英王室の公式ウェブサイト「The Royal Family」から、ヘンリー王子が当時女優として活動