【カタール航空】関西および羽田便を運航再開、成田便を増便し、グローバルネットワークをさらに強化

カタール航空



スカイトラックス社による2025年「ワールド・ベスト・エアライン」の受賞歴を誇るカタール航空は、2026年6月16日（火）より、大阪・関西国際空港（KIX）―ドーハ・ハマド国際空港（DOH）線の運航を週5便で再開いたします。また、東京・羽田空港（HND）―ドーハ線は、カタール航空の運航により、同年7月16日（木）より週4便で再開し、8月1日（土）からは毎日運航へと増便いたします。

さらに、東京・成田国際空港（NRT）―ドーハ線についても、運航体制を強化します。日本人旅行者の需要拡大を受け、現在の毎日運航に加え、5月16日（土）より週10便へ増便し、さらに6月17日（水）からは1日2便体制に拡充いたします。

カタール航空は現在、グローバルネットワークの段階的な復旧および拡充を進めており、6月16日（火）以降は6大陸・160都市以上への運航を予定しています。これにより、受賞歴を誇るハマド国際空港（DOH）をハブとした、日本とバルセロナ（BCN）、カイロ（CAI）、パリ（CDG）、サンパウロ（GRU）、マドリード（MAD）など主要都市を結ぶワンストップ接続がさらに強化されます。

日本路線には、最新鋭のエアバスA350およびボーイング777型機が投入されます。全てのクラスにて、Starlinkによる無料高速Wi-Fiサービスを導入し、搭乗から到着までのシームレスなインターネット接続を実現します。これにより、空の上での動画ストリーミング、オンラインゲーム、リモートワークなどが快適に利用可能となり、観光・ビジネス双方のお客様に、さらなる利便性と快適な空の旅を提供します。

また、日本路線の強化により、2026年に開催される世界的スポーツイベント「FIFAワールドカップ2026(TM)」へのアクセスもさらに向上します。カタール航空は2030年までFIFAのグローバル公式エアラインパートナーを務めており、トロント（YYZ）、アトランタ（ATL）、ボストン（BOS）、ダラス（DFW）、ヒューストン（IAH）、ロサンゼルス（LAX）、マイアミ（MIA）、ニューヨーク（JFK）、シアトル（SEA）、サンフランシスコ（SFO）など、開催都市へのアクセスも充実しています。

*Starlinkのゲート・トゥ・ゲート接続は、各国の規制により一部空港では利用できない場合があります。

運航スケジュール

成田（NRT）- ドーハ（DOH）線： 2026年5月16日～6月16日

成田（NRT）- ドーハ（DOH）線： 2026年6月17日以降

羽田（HND）- ドーハ（DOH）線： 2026年7月16日*～7月31日

*ドーハ発便は7月15日より運航開始。

羽田（HND）- ドーハ（DOH）線： 2026年8月1日以降

関西（KIX）- ドーハ（DOH）線： 2026年6月16日以降

＊カタール航空では、ご利用のお客様に、公式ウェブサイトおよびアプリにて最新情報をご確認いただくとともに、ご連絡先情報の更新を呼びかけています。運航スケジュールは、運航上・規制上・安全上など当社の管理外の要因により変更またはキャンセルされる場合があります。

■カタール航空について

2025年にスカイトラックス社『ワールド・ベスト・エアライン（World’s Best Airline）』を史上最多となる9回目の受賞を果たし、数々の権威ある賞に輝く航空会社として常に業界をリードし続けています。これまでにも、2011年、2012年、2015年、2017年、2019年、2021年、2022年、2024年に同賞を受賞し、一貫して最高品質のサービスを提供してまいりました。

さらに、『ワールド・ベスト・ビジネスクラス（World’s Best Business Class）』、『ワールド・ベスト・ビジネスクラス・ラウンジ（World’s Best Business Class Lounge）』を受賞しました。加えて、地域を代表するハブとしての役割も高く評価され、『中東最高の航空会社（Best Airline in the Middle East）』 を通算13回受賞しています。

また、カタール航空は、世界有数の航空データ分析機関である「Cirium（シリウム）」より、信頼性および運航実績が評価され「プラチナ・パフォーマンス認定」を受賞しました。本受賞は、スムーズかつ確実な運航を提供し続ける同社の揺るぎない取り組みを証明するものです。

現在、ドーハのハマド国際空港をハブとして世界160以上の都市に就航しています。同空港は、スカイトラックス社の評価において『中東ベスト・エアポート（Best Airport in the Middle East）』を11年連続で受賞し、さらに『世界のベスト・エアポートショッピング（World’s Best Airport Shopping）』にも3年連続で選ばれています。またハマド国際空港は、2021年、2022年、2024年にも『ワールド・ベスト・エアポート（World’s Best Airport）』に選定されています。

カタール航空は、ISO14001などの環境マネジメントシステムに基づくIATA（国際航空運送協会）の環境評価プログラム（IEnvA）において、中東の航空会社として初めて最高レベルの認証を取得しました。また、2016年3月に「バッキンガム宮殿宣言」の発足時に調印した企業の一つとして、航空業界における違法な野生生物取引の防止に関する業界基準認証を取得した世界初の航空会社でもあります。

詳細については、qatarairways.com(https://www.qatarairways.com/ja-jp/homepage.html) またはカタール航空のモバイルアプリをご覧ください。