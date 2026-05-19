【日本最高額・年間1,200万円】21歳の起業家が芦屋の超富裕層へ贈る、最高峰の完全出張型ヘルスケアサービス「Executive Ashiya」が2026年6月1日に誕生

株式会社RefitEXECUTIVE ASHIYA キービジュアル(右：代表 福田泰士、左：ブランドモデル)

株式会社ReFit(代表取締役:福田泰士)は、2026年6月1日より、芦屋エリアの超富裕層向けに特化した年間1,200万円の会員制ヘルスケアサービス「Executive Ashiya」(https://executive-ashiya.com/)を開始いたします。五輪選手やトップアスリートを支援してきたパーソナルトレーナー・理学療法士・管理栄養士が、会員様のご自宅から国内外の出張先まで同行。日々の運動から食事管理、最先端の医療・美容の手配まで、エグゼクティブの日常を支える完全出張型サービスです。

※対象エリア:兵庫県芦屋市を中心とする関西圏(その他エリアは要相談)

■21歳でパーソナルジムを3店舗展開 現役大学生の起業家・福田泰士とは

「Executive Ashiya」を手がけるのは、現在21歳の大学生、福田泰士です。福田の起業の原点は、自らの身体を変えた経験にあります。大学入学前、50kg台という細身の体格に強いコンプレックスを抱えていた福田は、自分を変えたい一心で1日6時間のトレーニングと徹底した食事管理を継続し、1年間で30kgの増量を果たしました。この経験で得た自信と「身体が変わる感動を、より多くの人に届けたい」という想いから、大学2年時にパーソナルジムSUN(https://sun-personalgym.com/)を創業。関西に3店舗展開、オンライン食事指導サービスReFit Online(https://refit-online.com/)も立ち上げ、当社全体で5,000名以上の身体と人生に向き合ってまいりました。

■サービス誕生の背景-富裕層の切実な声から生まれた、新しいヘルスケアのかたち

パーソナルジム運営のなかで、会員様の自宅訪問や出張への帯同まで柔軟に対応する姿勢が口コミで広がり、顧客層は上場企業の経営者・資産家にまで拡大。顧客のプライベートな空間にまで踏み込んだサポートを続ける中で、福田は切実な声に直面しました。

「専属医はいるが、日常のケアまではしてくれない」「健康管理の重要性はわかるが、ジムに通う30分すら惜しい」。

従来の高級ヘルスケアは検診や治療などの「医療行為」が中心で、日常の運動・食事・コンディショニングまで担うものはなく、利用のたびに施設へ通う時間も必要でした。そこで、福田はこれらを一括して担い、自宅・オフィス・出張先まで同行する完全出張型のサービスを構想し、健康への意識が極めて高い日本有数の超富裕層が集まる芦屋エリアを立ち上げ地に選びました。

■専門家チームがエグゼクティブを徹底サポート会員様宅でのトレーニング風景ウェアラブル端末データに基づいたサポートの様子

「Executive Ashiya」の核となるのは、会員様の日常を支える専属の専門家チームです。代表の福田自らがパーソナルトレーニングを行うほか、五輪選手やトップアスリートを支援してきた理学療法⼠・管理栄養⼠が各会員様の専属チームとして伴走します。最新のウェアラブル端末から得られる心拍・睡眠・活動量データをもとに、コンディショニングから栄養管理まで、オーダーメイドのサポートを提供します。本サービスを通じて、健康の向上と「専門家に全てを任せられる安心」を一体で提供します。

■「日常の健康管理」のその先へ-最高峰の医療・美容・食を提供セラピストによる自宅でのボディケア提携クリニックでの最先端検査ミシュランシェフによる自宅での調理

日常の健康管理の「その先」にあるのが、最高水準の医療・美容・食へのアクセスです。これらを選定・手配するには本来、多くの時間を要します。本サービスは、各領域のプロフェッショナルと提携を通じて、最高品質のサポートを即座にお届けできる体制を構築しており、今後も提携領域を拡充してまいります。

・高級人間ドック・最先端検査・予防医療/再生医療クリニックの優先手配

・美容クリニック・美容鍼・高級エステ・ボディケアセラピストの自宅派遣手配

・健康と美食を両立するミシュランシェフの自宅派遣・特選食材の取り寄せ

■なぜ「21歳の起業家」がこのサービスを創れたのか

福田の出発点は、業界の常識ではなく、顧客一人ひとりの「日常」に寄り添う中で直面した切実な声でした。だからこそ、既存の医療・ヘルスケア業界の常識や枠組みに囚われない立場で、多忙なエグゼクティブの「日常」を起点とする完全出張型サービスを、ゼロから設計することができました。

株式会社ReFit代表取締役/EXECUTIVE ASHIYA 創設者 福田泰士

■ヘルスケア市場の拡大と、本サービスの使命

経済産業省の試算によると、健康保持・増進に働きかけるヘルスケア産業の国内市場規模は、2020年から2030年にかけて約1.7倍の拡大が見込まれています(※2)。特に、経営者の健康問題が事業継続に影響を及ぼす「キーマンリスク」への対策は重要な経営課題となっています。経営者にとどまらず、自身が事業や資産を動かすエグゼクティブこそ「日常の健康管理」が重要です。Executive Ashiyaは、エグゼクティブのための新たなヘルスケアの選択肢として、サービスを提供してまいります。

(※2)経済産業省「新しい健康社会の実現に資する経済産業省における施策について」資料(2025年5月)より

■ ご入会に関するお問い合わせ

ご入会のお申し込み・サービスに関するお問い合わせは、公式サイトにて承っております。

ご入会はこちら :https://executive-ashiya.com/invitation-request■本リリースに関するお問い合わせ先

TEL:080-7690-5653

Email:info@executive-ashiya.com

URL:https://executive-ashiya.com/press-kit/contact

■会社概要

社名:株式会社ReFit

代表者:代表取締役 福田泰士

所在地:大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル29階1-1-1号室

設立:2026年3月

URL:https://refit.co.jp(https://refit.co.jp/)