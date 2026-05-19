【シリーズ累計85万部突破！】デビュー10周年の澤村伊智が描く、比嘉姉妹はじまりの物語『ざんどぅまの影』2026年5月19日発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田）は、澤村伊智さんの作家デビュー10周年を記念した長編小説『ざんどぅまの影(https://kadobun.jp/special/sawamura-ichi/)』を2026年5月19日（火）に発売しました。

本作は、2015年刊行のデビュー作『ぼぎわんが、来る』（第22回日本ホラー小説大賞＜大賞＞受賞作／映画『来る』原作）から始まる大人気「比嘉姉妹」シリーズの最新作。比嘉姉妹（琴子・真琴）が生まれる前、祖母・比嘉勝子の時代を舞台に「霊能者の系譜」の原点に迫る物語です。

KADOKAWA文芸WEBマガジン「カドブン」では、本作の刊行を祝し、2026年5月16日（土）～5月25日（月）の10日間にわたって、同シリーズの試し読みを連続公開中です。この機会に、大ボリュームでお楽しみください。

※シリーズ累計部数は、紙・電子含む、2026年5月時点

▼「比嘉姉妹」シリーズ、大ボリューム試し読みはこちらから

https://kadobun.jp/trial/higashimai/

シリーズ最新長編小説『ざんどぅまの影』

書店店頭用パネル画像《本作のポイント》（1）「比嘉姉妹」シリーズ、ビギニング

舞台は1980年代の神奈川県。比嘉姉妹が生まれる前、祖母・比嘉勝子の時代です。「霊能者の系譜」の原点に迫る物語として、シリーズ未読の方にこそ手に取ってほしい作品です。

（2）デビュー10周年、今までの「集大成」

様々な現代的なテーマや心の闇と、「怪異の恐ろしさ」を両立させ、読者の心を抉る作品を書き続けてきた著者の集大成となる作品です。恐怖、どんでん返し、絶望、そして感動もある、エンターテインメント性たっぷりの小説でありながら、誰もが「他人事ではいられない」物語となりました。

（3）「比嘉姉妹」シリーズ最新文庫が5月25日発売！

◆新刊短編集『ととはり屋敷』（角川ホラー文庫）

比嘉家の7人きょうだいのうち、今も生き残ったのは比嘉琴子と真琴の二人だけ。他のきょうだいは何故、亡くなったのか――。比嘉家の秘話を描く、「比嘉姉妹」シリーズ短編集第４弾がいきなり文庫で登場！

《あらすじ》

その化け物は、海から来る

夜になると、びしょびしょのお化けが、人を襲って、殺して回っている。

1981年、神奈川県P市Q区。沖縄からの移住者が暮らす街で新生活を始めた篤は、ある夜、「びしゃっ」という水の音と共に、全身ずぶ濡れの人影を目撃する。その日を境に、Q区の住民が次々と“陸地で海水に溺れ死ぬ”という異様な死を遂げていく。街が疑心暗鬼に包まれ、自警団が結成される中、篤は“おばぁ”と呼ばれる比嘉勝子のもとを訪ねる――。

「比嘉姉妹」シリーズ、ビギニング

《書誌情報》

発売日：2026年5月19日（火）

★電子書籍同日配信

定価：2,145円（本体1,950円＋税）

体裁：四六判上製単行本

ページ数：344頁

装画：田崎 蟻

装丁：大原由衣

ISBN：9784048116800

初出：第一章「怪と幽」vol.021（2025年12月刊行）他は書き下ろしです。

発行：株式会社KADOKAWA

書誌情報ページ：

https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000250/

シリーズ最新文庫『ととはり屋敷』

《あらすじ》

あの家族は呪われている――。

最強の霊能者・比嘉琴子には6人の弟妹がいた。だが、生き残ったのは真琴だけ。弟の双子・龍也と虎太を襲ったキャンプ場の惨劇、その下の弟の肇が挑んだ少年野球チームの怪、末子の栞が命がけで対峙した凶悪な獣。住人不在となった比嘉家は、いつしか呪われた家として話題を集めていた。家に現れる「ととはり」という文字列と、人を襲う化け物の正体とは――。

家族の歴史を紐解く、「比嘉姉妹」シリーズの前日譚となる短編集！

《書誌情報》

発売日：2026年5月25日（月）

★電子書籍同日配信

定価：1,078円 （本体980円＋税）

体裁：文庫判

ページ数：352頁

造形制作：萬歳 淑

装丁：大原由衣

図版作成：二見亜矢子

ISBN：9784041150115

初出：

チノカゼ、あるいは怪談の双曲線・・・「怪と幽」vol.011

受け継がれるもの・・・「怪と幽」vol.016

このイベントはフィクションです/この怪談は実話です/この小説はエンタメです・・・「怪と幽」vol.017

メイク・ユア・チョイス・・・「怪と幽」vol.019

かたので駅の怪・・・「怪と幽」vol.018

ととはり屋敷・・・「怪と幽」vol.022

発行：株式会社KADOKAWA

書誌情報ページ：

https://www.kadokawa.co.jp/product/322402000613/

澤村伊智 角川ホラー文庫既刊

▼特設サイト

https://kadobun.jp/special/sawamura-ichi/(https://kadobun.jp/special/sawamura-ichi/)

「比嘉姉妹」シリーズ

『ぼぎわんが、来る』★映画化＆コミック化

全選考委員が絶賛した第22回日本ホラー小説大賞受賞作！

発売日：2018年2月24日／定価：968円 （本体880円＋税）／体裁：文庫判

ページ数：384／ISBN：9784041064290

https://www.kadokawa.co.jp/product/321709000366/

『ずうのめ人形』

その物語は、人を殺す――。『ぼぎわん』に続く、「比嘉姉妹」シリーズ第２弾！

発売日：2018年7月24日／定価：1,078円（本体980円＋税）／体裁：文庫判

頁数：464／ISBN：9784041067680

https://www.kadokawa.co.jp/product/321712000412/

『ししりばの家』

ようこそ、砂の散る奇妙な家へ――。「比嘉姉妹」シリーズ長編第３弾！

発売日：2020年1月23日／定価：924円（本体840円＋税）／体裁：文庫判

頁数：352／ISBN：9784041085431

https://www.kadokawa.co.jp/product/321904000295/

『などらきの首』★短編集

第72回推理作家協会賞短編部門受賞「学校は死の匂い」収録！

発売日：2018年10月24日／定価：902円（本体820円＋税）／体裁：文庫判

頁数：304／ISBN：9784041073223

https://www.kadokawa.co.jp/product/321805000222/

『ぜんしゅの跫』（ぜんしゅのあしおと）★短編集

見えない通り魔「ぜんしゅ」の正体は――！？「比嘉姉妹」シリーズ第５弾！

発売日：2021年1月22日／定価：902円（本体820円＋税）／体裁：文庫判

頁数：304／ISBN：9784041099568

https://www.kadokawa.co.jp/product/322006000121/

『さえづちの眼』（さえづちのまなこ）★中編集

琴子が挑む”さえづち”の祟りとは――「比嘉姉妹」シリーズ初の中編集！

発売日：2023年3月22日／定価：924円（本体840円＋税）／体裁：文庫判

頁数：352／ISBN：9784041117361

https://www.kadokawa.co.jp/product/322104000680/

『すみせごの贄』（すみせごのにえ）★短編集

本物の“贄”は誰か――いきなり文庫の「比嘉姉妹」シリーズ短編集第３弾！

発売日：2024年3月22日／定価：902円（本体820円＋税）／体裁：文庫判

頁数：304／ISBN：9784041138632

https://www.kadokawa.co.jp/product/322303000848/

『ばくうどの悪夢』

眠れば、死ぬ――野崎＆真琴に過去最大の危機が迫る、長編第４弾！

発売日：2025年10月24日／定価：1,188円（本体1,080円＋税）／体裁：文庫判

頁数：544／ISBN：9784041150122

https://www.kadokawa.co.jp/product/322402000614/

ノンシリーズ

『ファミリーランド』

いつの時代も「家族」は、やさしく、あたたかく、いびつで、おそろしい。

発売日：2022年8月24日／定価：902円（本体820円＋税）／体裁：文庫判

頁数：320／ISBN：9784041124512

http://kadokawa.co.jp/product/322112000470/

『予言の島』

初読はミステリ、二度目はホラー。この島の謎に、あなたもきっと囚われる。

発売日：2021年6月15日／定価：924円（本体840円＋税）／体裁：文庫判

頁数：352／ISBN：9784041113127

https://www.kadokawa.co.jp/product/322101000228/

著者紹介

澤村伊智（さわむら・いち）

1979年、大阪府生まれ。東京都在住。幼少期より怪談／ホラー作品に慣れ親しみ、岡本綺堂作品を敬愛する。2015年、『ぼぎわんが、来る』（受賞時タイトルは「ぼぎわん」）で第22回日本ホラー小説大賞〈大賞〉を受賞。同作は『来る』のタイトルで映画化もされる。19年、「学校は死の匂い」で第72回日本推理作家協会賞〈短編部門〉を受賞。20年、『ファミリーランド』で第19回Sense of Gender賞特別賞を受賞。その他の著書に、『一寸先の闇 澤村伊智怪談掌編集』『ばくうどの悪夢』『斬首の森』『頭の大きな毛のないコウモリ 澤村伊智異形短編集』などがある。