会社員613人が選ぶ「冷静にメディア対応をしそうな芸能人（男性編）」ランキング｜1位は阿部寛！木村拓哉や鈴木亮平もランクイン

株式会社ワンズマインド

株式会社ワンズマインド（本社：東京都新宿区、代表取締役：尾池 徹哉）が運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」では、「冷静にメディア対応をしそうな男性の芸能人」に関するアンケート調査を実施し、ランキングとしてまとめました。

今回は「会社の不祥事にも揺るがず、広報担当として冷静にメディア対応をしてくれそう」と思われている男性の芸能人は誰なのかを調査。回答者には第1位～第3位まで名前を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計しています。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

調査概要

- 引用元が「比較ビズ」である旨の記載- 比較ビズ（https://www.biz.ne.jp/）へのリンク設置

調査内容：冷静にメディア対応をしそうな男性の芸能人に関する調査

調査期間：2026年2月27日

調査機関：自社調べ

調査方法：アンケート調査ツールを利用して調査を実施

調査対象：会社員（正社員、契約社員、派遣社員）および経営者・役員

回答形式：1位から3位まで自由回答で記載、順位ごとにポイント付与しランキング化

有効回答者数：613人

有効回答基準：

・第1位に集計対象を回答している場合のみ、有効回答者として集計

・第2位・第3位は、有効回答者に限り集計対象とし、空欄や「なし」などは0ptとして扱う

・ポイント配分：第1位＝3pt、第2位＝2pt、第3位＝1pt

第1位 阿部寛 209ポイント

阿部寛と回答した人から、以下のコメントがありました。

・決して感情的にならず、常に冷静なコメントができそうな印象です。（37代・男性）

・誠実で率直に伝えてくれそう（50代・女性）

・落ち着いた大人の雰囲気と、物腰の柔らかさ・信頼感が抜群。 もし不祥事が起きても、感情的にならずに論理的に説明し、深く頭を下げて誠意を示しそう。（50代・男性）

・あまり感情の起伏が激しくなく、どんな場でも動揺することなく対処してくれそうな雰囲気を持っている。（50代・女性）

・毅然としており論理的な感じがするから（50代・女性）

堂々の第1位に輝いたのは、阿部寛です。落ち着きと柔らかさを併せ持ち、メディアに対して毅然とした態度で対応する姿が自然と浮かぶ、といった声が多くあがりました。感情的にならず、理路整然と質疑に答えてくれるでしょう。

第2位 木村拓哉 174ポイント

木村拓哉と回答した人から、以下のコメントがありました。

・なんでもスマートにこなしそう（40代・女性）

・自身にもいろいろなことがあった中で、いろいろ言われ大変だったと思うが、自分のポリシーを曲げずトップを保ちつづけている。強い心を持つ人だと思うし、頼れる人に思える（60代・女性）

・誠実でまっすぐな印象だから（30代・女性）

・即応力があり、自然体で話せる（70代・女性）

・いつも堂々として信念があって強いし、かっこいいから（20代・男性）

第2位に選ばれたのは、木村拓哉です。芸能界での苦難を乗り越え、変わらず第一線で活躍しつづける力強さに期待が高まりました。即応力があり、何事もスマートにこなすイメージも強く、メディアにも堂々と対応してくれそうです。

第3位 鈴木亮平 129ポイント

鈴木亮平と回答した人から、以下のコメントがありました。

・いいイメージしかない。頭も良く、責任ある行動をとれそう。（50代・女性）

・長年安定した仕事ぶりから、丁寧な姿勢で対応できそうだから（20代・女性）

・冷静沈着でクレバーなイメージがあるから。（60代・女性）

・頭がよく、笑顔で好感度大だから（70代・女性）

・堂々と誠実に対応しそう（60代・男性）

第3位には、鈴木亮平が選ばれました。丁寧かつ誠実な仕事への姿勢から、厚い信頼が寄せられています。笑顔で温和な姿が多くの人々の心を掴みました。「いいイメージしかない」というコメントもあり、好感度の高さを伺わせます。

第4位 タモリ 128ポイント

タモリと回答した人から、以下のコメントがありました。

・いつも冷静で落ち着いている印象（40代・男性）

・顔色を変えず接するトーク力（40代・男性）

・人を納得させることができる話し方をするので（60代・男性）

・即断即答せず、一度受けとめる。自分よりも「状況」を優先して語る。必要以上に被害者・加害者の構図を強調しない。言葉数を増やし過ぎないところ（40代・男性）

第4位は、タモリです。的確な言葉選びと正確な状況判断、相手を納得させられる高いトーク力などから、多くの票を獲得しました。メディアからの言葉を真摯に受けとめつつ、相手を納得させる回答を行い、広報として活躍してくれそうです。

第5位 明石家さんま 119ポイント

明石家さんまと回答した人から、以下のコメントがありました。

・バラエティーでも感動モノでもその場の空気を作れる貫禄があるから（30代・男性）

・芸歴も長く堂々としていそうだから（20代・女性）

・面白くて常にサービス精神が旺盛で誠実な人のイメージ。大きく間違えることがない（60代・女性）

・確実に周囲を和ませるから（60代・男性）

第5位には、明石家さんまが選ばれました。周囲を巻き込み、場の空気を形作れる力がメディア対応にふさわしい、といった意見が多く寄せられました。芸歴が長く貫禄のある姿への期待も大きく、メディア対応でも力を発揮してくれるでしょう。

6位～20位までの結果はこちら

6位：堺雅人

7位：カズレーザー／メイプル超合金

8位：櫻井翔

9位：ビートたけし

10位：松岡昌宏

11位：大泉洋

12位：所ジョージ

13位：福山雅治

14位：西島秀俊

15位：竹野内豊

16位：玉木宏

17位：渡辺謙

18位：反町隆史

19位：役所広司

20位：吉沢亮

比較ビズについて

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