株式会社RIGRACE、株式会社カオナビの紹介パートナー契約を締結

株式会社RIGRACE

株式会社RIGRACE（本社：茨城県つくば市、代表取締役：本郷理絵）は、株式会社カオナビ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之)と紹介パートナー契約を締結したことをお知らせいたします。可視化された人材情報を「採用・配置・育成」といった具体的な人事施策につなげ、人事・労務領域の課題解決を並行して行うことで、データ活用と実務対応が一貫した組織基盤を構築し、企業の持続的な成長を継続的に伴走支援してまいります。

■タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は、個の力を最大化し組織を強くするタレントマネジメントシステムです。蓄積された従業員一人ひとりの経験、評価、スキル、希望などのデータをAIと掛け合わせ、人材育成・配置などの戦略人事を加速させます。さらに、労務・勤怠管理の機能も備え、戦略的な意思決定から日々の業務効率化まで一貫して支援します。

HP：https://www.kaonavi.jp/

■株式会社カオナビについて

カオナビは、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

会社名：株式会社カオナビ

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート

URL:https://corp.kaonavi.jp/

■株式会社RIGRACEについて

採用から人材定着、人事労務領域におけるDX推進までを一貫して伴走し、人材課題の解決を支援しています。また、地域の魅力や企業の強みを発信できる人材の育成を通じて、人と仕事の新たな出会いの創出に取り組んでいます。今後も「人とデジタルを融合し、新しい働き方と価値を生み出す」というミッションのもと、誰もが自由に挑戦できる社会の実現を目指してまいります。

会社名： 株式会社RIGRACE

所在地：茨城県つくば市諏訪D7街区17

設立：2024年11月5日

代表者： 代表取締役 本郷理絵

事業内容：採用コンサルティング・人事労務領域のDX支援、マーケティングの企画・制作・運用、デジタル人材の育成支援、美容サロンの運営・プロデュース

URL:https://rigrace.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社RIGRACE

URL：https://rigrace.co.jp/contact/





