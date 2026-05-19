孤独な少女と天才作曲家、“四季”誕生の秘密―― イタリア最高の文学賞〈ストレーガ賞〉受賞『ヴィヴァルディと私』映画公開、原作小説を新装刊行！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、ティツィアーノ・スカルパ著 中山エツコ訳『ヴィヴァルディと私』（税込定価2,420円）を、2026年5月19日に発売します。

イタリア最高の文学賞「ストレーガ賞」受賞作『ヴィヴァルディと私』

18世紀初頭、ヴェネツィアが舞台。

生まれてすぐに赤ちゃんポストに置き去りにされたチェチリアは、卓越した音楽的才能の持ち主。新人の音楽教師アントニオ神父（ヴィヴァルディ）は彼女の優れた才能をすぐに見抜きますが、同時に激しい嫉妬にかられます――

謎の多いヴィヴァルディの生涯の一時期を、養育院で孤独に暮らす少女の目から描き、ヴァイオリン協奏曲「四季」誕生の秘話にせまる物語。

本書は、音楽を通して学びや思索を深め葛藤する少女と、音楽にすべてをかける師との関係を繊細に描きだす傑作小説です。5月22日より公開される映画とあわせて、ぜひ原作小説『ヴィヴァルディと私』*（ティツィアーノ・スカルパ 著 中山エツコ 訳、税込定価2,420円）イタリア文学の豊饒な世界をお楽しみください。

*2011年に小社より刊行の『スターバト・マーテル』を改題の上、新たな装丁で刊行します。

●映画「ヴィヴァルディと私」5月22日より全国公開！

本書を原作とする映画が、シネスイッチ銀座、テアトル梅田ほか全国の映画館で順次公開！

赤ちゃんポストに入れられ、養育院で孤独に暮らす天才少女とその師ヴィヴァルディの、音楽にかける情熱と葛藤をめぐる物語。

(C)2025 INDIGO FILM, WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA, MOANA FILMS

映画の監督は、オペラ演出家として活躍し、今年のミラノ・コルティナ冬季五輪開・閉会式でクリエイティブ・ディレクターを務めたイタリアを代表する奇才、ダミアーノ・ミキエレット。チェチリアを演じるのは、イタリアのアカデミー賞と称されるダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞で最優秀主演女優賞と新人賞を受賞、イタリア映画界で最も活躍が期待される女優、テクラ・インソリア。彼女を応援するアントニオ・ヴィヴァルディには、国民的人気を博し、映画のみならず舞台でも活躍する実力派俳優、ミケーレ・リオンディーノが好演。

是非、小説とともに映画もお楽しみください！

映画オフィシャルサイト：https://vivaldi.ayapro.ne.jp/(https://vivaldi.ayapro.ne.jp/)

●著者 ティツィアーノ・スカルパ

1963年、ヴェネツィアに生まれる。1996年に小説第一作『Occhi sulla graticola（焼きつく目）』を発表して以来、小説にとどまらず、評論、エッセイ、詩、戯曲など多数の著作を発表、現在イタリアでもっとも活発な作家のひとりである。小説はほかに『Kamikaze d'Occidente（西洋のカミカゼ）』『Le cose fondamentali（大切なこと）』など。自作の朗読や音楽家とのコラボレーションでも知られている。2008年、本書でイタリア最高の文学賞のストレーガ賞と、スーペルモンデッロ賞を受賞。

訳者 中山エツコ

1957年東京生まれ。翻訳家。訳書に、E・モランテ『アルトゥーロの島』、D・ブッツァーティ『モレル谷の奇蹟』、T・ランドルフィ『月ノ石』、『ムナーリの機械』など。

●新刊情報

書名：ヴィヴァルディと私 ※旧題『スターバト・マーテル』（2011年刊）

著者：ティツィアーノ・スカルパ 中山エツコ訳

仕様：四六判／並製／184ページ

発売日：2026年5月19日

税込定価：2,420円（本体2,200円）

ISBN：978-4-309-20949-4

装丁：大倉真一郎

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309209494/

※電子書籍も同日に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。