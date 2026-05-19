AI×クリエイター歴20年の分業で、TikTok「ニートlegend」が4ヶ月でフォロワー1万人突破。NOKTOA、企業向けAIコンテンツ事業を本格始動

株式会社NOKTOA

株式会社NOKTOA（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松本拓郎）は、TikTokアカウント「@neet.legend（ニートlegend）」がフォロワー10,000人を突破したことを受け、同プロジェクトで確立した制作メソッドを基にした企業向けAIコンテンツ制作事業を本格始動します。本事業は、NOKTOA共同プロジェクトです。

■ TikTok「@neet.legend」とは

歴史上のAI偉人が、現代人の悩みに答える─。

グリーンバックの中で、ゴッホ・行基・鑑真・ソクラテス・弥助・ツタンカーメンなど、

時代も国籍も超えた偉人たちが15～20秒のショート動画で語りかける。

2026年1月の運用開始から4ヶ月、毎日JST 20時の固定投稿を継続。

99本の投稿で累計13.3万いいねを獲得し、フォロワー1万人を突破しました。

▶ TikTokで見る：https://www.tiktok.com/@neet.legend

■ 4ヶ月の運用実績（2026年5月時点）

・累計投稿数：99本

・フォロワー数：10,062人

・累計いいね数：133,300+

・最高再生数：378,000回

・バイラル打率（10万再生超え）：6%

・中央値いいね：594

・直近30日平均いいね：1,055

一般的なTikTokのバイラル打率は1～2%とされる中、当アカウントは6%を記録。「一発当て」ではなく、中位層が厚い分布で再現性ある成果を実証しました。

■ 私たちの制作メソッド：「分業」

人気TOP3キャラクター：ゴッホ（11,587いいね）／ 行基（11,394）／ 鑑真（9,959）

「AIが作る」のではなく、「戦略家とクリエイターがAIを使いこなす」。

これが私たちの強みです。

・松本 拓郎（代表取締役）：全体設計・トレンド分析・事業戦略

・大島 洋介（CCO）：台本・キャラクターの魂・世界観・クリエイティブ品質管理

データに裏打ちされた再現性と、人の心に刺さるクオリティを両立させる二人三脚の制作体制です。

■ アートではなく、システム

・投稿時刻完全固定

（JST 20時に投稿の72%が集中）

・月25本の安定供給

（2ヶ月目で毎日投稿体制を確立）

属人化せず、AIワークフローで途切れない供給を実現しています。

■ 事業概要：企業向けAIコンテンツ制作サービス

「AIの選球眼と、人間のクリエイティブを。御社のブランドに。」

ショート動画プラットフォームでの発信を検討する企業向けに、3つのプランを提供します。

【継続｜専用AIアカウント立ち上げ】

・LITE（立ち上げ）：\300,000/月

（最低3ヶ月～）／月8本投稿・1シリーズ運用・月次レポート

・STANDARD（推奨）：\500,000/月

（最低6ヶ月～）／月15本投稿・2シリーズ並走・ピン留め戦略・コメント返信代行

・PREMIUM（IP共創）：初期\1,000,000＋\800,000/月

（最低12ヶ月～）／月25本投稿・オリジナルIP開発・マルチプラットフォーム展開・収益化導線設計

※すべて税別

【単発｜タイアップ動画制作】

・1本 \300,000～（税別／初稿2週間）

・3本パック \800,000（10%OFF）

・@neet.legendアカウント内コラボ：既存1万フォロワーへ直接リーチ

■ コメント

「AIを使えば誰でもバズれる時代が来た、とは思っていません。

再現性のあるバズには、戦略とデータの読み方がある。

そして最後に人の心を動かすのは、やはり人間のクリエイティビティです。

4ヶ月の実験で、その組み合わせの再現性を証明できました。

その知見を、企業の発信力に転換する仕事を始めます。」

― 株式会社NOKTOA 松本 拓郎

■ 制作の裏側を綴ったnote記事

本プロジェクトの構想から1万人達成までの試行錯誤、

AIと人間の境界線をどう設計したかについて、

note記事にて公開しています。

▶ https://note.com/takurow_noktoa/n/n4ddce689fdaa





■ 法人案件のお問い合わせ

メールまたはTikTokのDMにて「資料希望」とご連絡ください。

所要30分の無料ヒアリングから対応します。

Email：info@noktoa.com

TikTok：https://www.tiktok.com/@neet.legend

Web：https://noktoa.com

会社名：株式会社NOKTOA

所在地：〒154-0004 東京都世田谷区太子堂四丁目18番15号

代表：松本 拓郎

設立：2025年12月24日

事業内容：映像制作、SNS運用支援、PR設計・コンサルティング、AIコンテンツ制作