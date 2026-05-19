AI×クリエイター歴20年の分業で、TikTok「ニートlegend」が4ヶ月でフォロワー1万人突破。NOKTOA、企業向けAIコンテンツ事業を本格始動
株式会社NOKTOA（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松本拓郎）は、TikTokアカウント「@neet.legend（ニートlegend）」がフォロワー10,000人を突破したことを受け、同プロジェクトで確立した制作メソッドを基にした企業向けAIコンテンツ制作事業を本格始動します。本事業は、NOKTOA共同プロジェクトです。
■ TikTok「@neet.legend」とは
歴史上のAI偉人が、現代人の悩みに答える─。
グリーンバックの中で、ゴッホ・行基・鑑真・ソクラテス・弥助・ツタンカーメンなど、
時代も国籍も超えた偉人たちが15～20秒のショート動画で語りかける。
2026年1月の運用開始から4ヶ月、毎日JST 20時の固定投稿を継続。
99本の投稿で累計13.3万いいねを獲得し、フォロワー1万人を突破しました。
▶ TikTokで見る：https://www.tiktok.com/@neet.legend
■ 4ヶ月の運用実績（2026年5月時点）
・累計投稿数：99本
・フォロワー数：10,062人
・累計いいね数：133,300+
・最高再生数：378,000回
・バイラル打率（10万再生超え）：6%
・中央値いいね：594
・直近30日平均いいね：1,055
一般的なTikTokのバイラル打率は1～2%とされる中、当アカウントは6%を記録。「一発当て」ではなく、中位層が厚い分布で再現性ある成果を実証しました。
人気TOP3キャラクター：ゴッホ（11,587いいね）／ 行基（11,394）／ 鑑真（9,959）
■ 私たちの制作メソッド：「分業」
「AIが作る」のではなく、「戦略家とクリエイターがAIを使いこなす」。
これが私たちの強みです。
・松本 拓郎（代表取締役）：全体設計・トレンド分析・事業戦略
・大島 洋介（CCO）：台本・キャラクターの魂・世界観・クリエイティブ品質管理
データに裏打ちされた再現性と、人の心に刺さるクオリティを両立させる二人三脚の制作体制です。
■ アートではなく、システム
・投稿時刻完全固定
（JST 20時に投稿の72%が集中）
・月25本の安定供給
（2ヶ月目で毎日投稿体制を確立）
属人化せず、AIワークフローで途切れない供給を実現しています。
■ 事業概要：企業向けAIコンテンツ制作サービス
「AIの選球眼と、人間のクリエイティブを。御社のブランドに。」
ショート動画プラットフォームでの発信を検討する企業向けに、3つのプランを提供します。
【継続｜専用AIアカウント立ち上げ】
・LITE（立ち上げ）：\300,000/月
（最低3ヶ月～）／月8本投稿・1シリーズ運用・月次レポート
・STANDARD（推奨）：\500,000/月
（最低6ヶ月～）／月15本投稿・2シリーズ並走・ピン留め戦略・コメント返信代行
・PREMIUM（IP共創）：初期\1,000,000＋\800,000/月
（最低12ヶ月～）／月25本投稿・オリジナルIP開発・マルチプラットフォーム展開・収益化導線設計
※すべて税別
【単発｜タイアップ動画制作】
・1本 \300,000～（税別／初稿2週間）
・3本パック \800,000（10%OFF）
・@neet.legendアカウント内コラボ：既存1万フォロワーへ直接リーチ
■ コメント
「AIを使えば誰でもバズれる時代が来た、とは思っていません。
再現性のあるバズには、戦略とデータの読み方がある。
そして最後に人の心を動かすのは、やはり人間のクリエイティビティです。
4ヶ月の実験で、その組み合わせの再現性を証明できました。
その知見を、企業の発信力に転換する仕事を始めます。」
― 株式会社NOKTOA 松本 拓郎
■ 制作の裏側を綴ったnote記事
本プロジェクトの構想から1万人達成までの試行錯誤、
AIと人間の境界線をどう設計したかについて、
note記事にて公開しています。
▶ https://note.com/takurow_noktoa/n/n4ddce689fdaa
■ 法人案件のお問い合わせ
メールまたはTikTokのDMにて「資料希望」とご連絡ください。
所要30分の無料ヒアリングから対応します。
Email：info@noktoa.com
TikTok：https://www.tiktok.com/@neet.legend
Web：https://noktoa.com
会社名：株式会社NOKTOA
所在地：〒154-0004 東京都世田谷区太子堂四丁目18番15号
代表：松本 拓郎
設立：2025年12月24日
事業内容：映像制作、SNS運用支援、PR設計・コンサルティング、AIコンテンツ制作