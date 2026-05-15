u-bloxはJODY-W6により、産業用IoT向けにセキュアなトライバンドWi-FiTM6Eを提供します。
2026年5月14日
u-bloxはJODY-W6により、産業用IoT向けにセキュアなトライバンドWi-FiTM6Eを提供します。
NXP IW623チップセットを搭載した、コンパクトなホストベース接続モジュール。安全で高スループットなワイヤレス性能とBluetooth(R) デュアルモードを実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349322/images/bodyimage1】
スイス、タルヴィル - 2026年3月19日 -自動車、産業、および消費者市場向け測位および近距離通信技術のグローバルリーダーであるu-bloxはJODYファミリーモジュールの最新製品であるJODY-W6の発売を発表しました。NXP(R) Semiconductors IW623チップセットをベースとするJODY-W6は、トライバンドWi-Fi 6E（2.4 / 5 / 6 GHz）と2x2 MIMO、およびLEオーディオを含むBluetoothデュアルモードを組み合わせ、Bluetooth Core 5.4に準拠しています。この強力な統合により、スループットの向上、ネットワーク可用性の向上、オーディオ体験の改善が実現し、産業およびIoTアプリケーションにおける安全でプロフェッショナルグレードのワイヤレス接続に対する業界の高まるニーズに対応します。Wi-Fi 6EとBluetooth LEオーディオは、市場が過密なスペクトル問題、豊かなユーザーエクスペリエンスの需要、および新たなサイバーセキュリティ規制準拠の必要性に直面している重要な時期に導入されました。
要求の厳しいアプリケーション向けの高性能で安全な接続性
JODY-W6はNXP IW623チップセットをベースに構築されており、2x2 MIMOを備えたトライバンドWi-Fi 6Eをサポートしています。LEオーディオを含むBluetoothデュアルモードを搭載したJODY-W6は、Bluetooth Core 5.4に準拠しています。コンパクトなフットプリントとJODYモジュールファミリとのピン互換性を備えたこの新しいホストベースのマルチ無線モジュールは、テクノロジー世代間のシームレスな移行を容易にし、設計のシンプルさ、柔軟性、コスト削減を実現します。JODY-W6は、過酷な動作環境（-40℃～+85℃）に耐えるように設計されたプロフェッショナルグレードのソリューションを提供するとともに、NXP EdgeLock(R)やチップ上のセキュアブートなどの強化されたセキュリティ機能を提供し、産業用IoT展開における高まるサイバーセキュリティ要件に対応します。
JODY-W6は、産業オートメーション、ヘルスケア、ネットワークインフラ、スマートビルディングなどのアプリケーションに加え、安全で高スループットかつ低遅延の無線性能が求められるセキュリティおよび監視システムにも最適です。
柔軟性と統合のし易さ
SDIOまたはPCIeインターフェースをサポートするJODY-W6は、幅広いホストベースの設計に柔軟に対応します。このモジュールは、アンテナピンが2本または3本のバリエーションがあり、多様な製品要件に対応可能です。EVK-JODY-W683やM.2フォームファクタオプションなどの評価キットにより、設計、テスト、統合が簡素化されます。
戦略的影響と市場展望
「u-bloxは、最新のIW623チップセットをJODYモジュールファミリーに統合することで、革新的なアプリケーションの可能性とビジネス成長の促進を実現します。高性能なJODY-W6モジュールシリーズは、u-bloxがゴールドパートナーの地位を獲得した品質、専門知識、そして市場洞察力を体現しており、これらの基準を今後も維持していきます。これにより、両社にとって新たなビジネスチャンスが生まれ、大きなメリットがもたらされると確信しています。」
u-bloxはJODY-W6により、産業用IoT向けにセキュアなトライバンドWi-FiTM6Eを提供します。
NXP IW623チップセットを搭載した、コンパクトなホストベース接続モジュール。安全で高スループットなワイヤレス性能とBluetooth(R) デュアルモードを実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349322/images/bodyimage1】
スイス、タルヴィル - 2026年3月19日 -自動車、産業、および消費者市場向け測位および近距離通信技術のグローバルリーダーであるu-bloxはJODYファミリーモジュールの最新製品であるJODY-W6の発売を発表しました。NXP(R) Semiconductors IW623チップセットをベースとするJODY-W6は、トライバンドWi-Fi 6E（2.4 / 5 / 6 GHz）と2x2 MIMO、およびLEオーディオを含むBluetoothデュアルモードを組み合わせ、Bluetooth Core 5.4に準拠しています。この強力な統合により、スループットの向上、ネットワーク可用性の向上、オーディオ体験の改善が実現し、産業およびIoTアプリケーションにおける安全でプロフェッショナルグレードのワイヤレス接続に対する業界の高まるニーズに対応します。Wi-Fi 6EとBluetooth LEオーディオは、市場が過密なスペクトル問題、豊かなユーザーエクスペリエンスの需要、および新たなサイバーセキュリティ規制準拠の必要性に直面している重要な時期に導入されました。
要求の厳しいアプリケーション向けの高性能で安全な接続性
JODY-W6はNXP IW623チップセットをベースに構築されており、2x2 MIMOを備えたトライバンドWi-Fi 6Eをサポートしています。LEオーディオを含むBluetoothデュアルモードを搭載したJODY-W6は、Bluetooth Core 5.4に準拠しています。コンパクトなフットプリントとJODYモジュールファミリとのピン互換性を備えたこの新しいホストベースのマルチ無線モジュールは、テクノロジー世代間のシームレスな移行を容易にし、設計のシンプルさ、柔軟性、コスト削減を実現します。JODY-W6は、過酷な動作環境（-40℃～+85℃）に耐えるように設計されたプロフェッショナルグレードのソリューションを提供するとともに、NXP EdgeLock(R)やチップ上のセキュアブートなどの強化されたセキュリティ機能を提供し、産業用IoT展開における高まるサイバーセキュリティ要件に対応します。
JODY-W6は、産業オートメーション、ヘルスケア、ネットワークインフラ、スマートビルディングなどのアプリケーションに加え、安全で高スループットかつ低遅延の無線性能が求められるセキュリティおよび監視システムにも最適です。
柔軟性と統合のし易さ
SDIOまたはPCIeインターフェースをサポートするJODY-W6は、幅広いホストベースの設計に柔軟に対応します。このモジュールは、アンテナピンが2本または3本のバリエーションがあり、多様な製品要件に対応可能です。EVK-JODY-W683やM.2フォームファクタオプションなどの評価キットにより、設計、テスト、統合が簡素化されます。
戦略的影響と市場展望
「u-bloxは、最新のIW623チップセットをJODYモジュールファミリーに統合することで、革新的なアプリケーションの可能性とビジネス成長の促進を実現します。高性能なJODY-W6モジュールシリーズは、u-bloxがゴールドパートナーの地位を獲得した品質、専門知識、そして市場洞察力を体現しており、これらの基準を今後も維持していきます。これにより、両社にとって新たなビジネスチャンスが生まれ、大きなメリットがもたらされると確信しています。」