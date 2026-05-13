GW完売・リピーター続出！キムチソムリエ監修、ミールキットNo.1人気 釜山名物「ナッコプセ」- 待望の再入荷。温めるだけで、本場釜山の味がおうちに
1960年創業の手作りキムチ専門店「第一物産」（東京・上野）は、GWに発売直後に完売となったミールキットシリーズNo.1人気の「ナッコプセセット」を再入荷したことをお知らせいたします。本場韓国・釜山の名物グルメを、キムチソムリエ厳選の素材とオリジナルレシピで再現。温めるだけの簡単調理で、韓国の本格的な味をご自宅でお楽しみいただけます。
ミールキットNo.1人気、待望の復活！！
■ ナッコプセとは？
「ナッコプセ（???）」は、韓国・釜山発祥のB級グルメの名物料理。「ナッコ（タコ）」「コプ（牛コプチャン＝小腸）」「セウ（エビ）」の3つの食材の頭文字を組み合わせた名前で、ピリ辛の特製タレで豪快に炒めた一品です。
コプチャンの濃厚な旨み、タコのコリコリした食感、エビの甘みが一体となった奥深い味わいは、韓国グルメファンのあいだで絶大な人気を誇り、釜山を訪れる旅行者が必ず食べると言われるほどの名物料理です。
■ 発売直後にGW完売 ミールキットシリーズNo.1人気
今年のゴールデンウィーク、第一物産のミールキットシリーズの中でも特に注目を集めたのがナッコプセセットです。発売直後から注文が殺到し、GW期間中に在庫がすべて完売。「また買いたい」「再入荷を待っていた」というお声を多数いただいており、このたびの再入荷となりました。
韓国料理・韓国グルメへの関心が高まる中、「本場の味を手軽に」というニーズを直撃した商品として、ミールキットシリーズ全体の中でも断トツのNo.1人気を誇っています。
■ キムチソムリエ厳選の素材とオリジナルレシピ
長年にわたりキムチをはじめとする韓国食材と向き合ってきたキムチソムリエが、本場・釜山の味を徹底的に研究。素材の選定から特製タレのレシピまで、本場の味を自宅で再現するために妥協なく仕上げました。
◇ こだわりの3つの具材
いいだこ（イイタコ）：コリコリとした食感と磯の風味が特徴。ナッコプセの主役
国産牛小腸（コプチャン）：濃厚な旨みとジューシーさがタレに溶け込み、深みのある味わいに
エビ：甘みとプリプリ食感がアクセント。3つの素材が合わさって唯一無二のハーモニーに
◇ 特製ピリ辛タレ
コチュジャン・にんにく・生姜・唐辛子をベースに、醤油と発酵調味料でじっくりと旨みを引き出したオリジナルのピリ辛タレ。辛みの中に甘みとコクが重なり、食べるほどにクセになる味わいです。
■ 温めるだけ！簡単調理で本場の味
(1) 温めた鍋にサラダ油（小さじ1）を入れ、中火で具材を3分ほど炒める（解凍時に出た汁も加える）
(2) ソースを加えて全体によく絡め、蓋をして弱火で5～6分蒸し煮する
完成 仕上げに刻みネギとごま油をかけて、本場・釜山の味の完成！
◇ おすすめアレンジ
キャベツ・もやし・きのこ類を加えて野菜たっぷりに、うどん・韓国はるさめ・トッポキを入れて具沢山鍋に、豚肉を追加して豪華なピリ辛鍋に、チーズをトッピングしてマイルドにアレンジ。
〆はごはんを加えてピリ辛チャーハンに！
■ こんな方におすすめ
韓国・釜山に行ったことがあり、現地の味が忘れられない方
韓国グルメが好きで、自宅でも本格的な味を楽しみたい方
手軽においしい韓国料理を食べたい方・料理が苦手な方
ピリ辛グルメが好きな方・お酒と一緒に楽しみたい方
韓国旅行に行きたいが行けない方、おうちで韓国気分を味わいたい方
■ 商品概要
【商品名】ナッコプセセット（ミールキット）
【内容量】 490g（ナッコプセソース130g・牛小腸100g・海鮮類260g）
【販売価格】 2,700円（税込）
主な原材料：イイタコ（ベトナム）、牛小腸（国産）、バナメイエビ（ベトナム）、コチュジャン（国内製造）、にんにく、唐辛子、生姜 他
【保存方法】要冷凍（-18℃以下） ／ 賞味期限：製造日より179日
【調理時間】約10分（解凍後）
【製造元】株式会社 第一物産
直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000790
※冷凍商品のため、常温・チルド商品との同梱はできません。
※数量に限りがございます。お早めにご注文ください。
■ 会社概要
会社名 株式会社 第一物産
創業 1960年（2025年で創業65周年）
事業内容 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
所在地 東京都台東区東上野（上野本店）
公式サイト https://www.d1b.jp/
オンラインショップ https://shop.d1b.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349090/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349090/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349090/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社第一物産
■ ナッコプセとは？
「ナッコプセ（???）」は、韓国・釜山発祥のB級グルメの名物料理。「ナッコ（タコ）」「コプ（牛コプチャン＝小腸）」「セウ（エビ）」の3つの食材の頭文字を組み合わせた名前で、ピリ辛の特製タレで豪快に炒めた一品です。
コプチャンの濃厚な旨み、タコのコリコリした食感、エビの甘みが一体となった奥深い味わいは、韓国グルメファンのあいだで絶大な人気を誇り、釜山を訪れる旅行者が必ず食べると言われるほどの名物料理です。
■ 発売直後にGW完売 ミールキットシリーズNo.1人気
今年のゴールデンウィーク、第一物産のミールキットシリーズの中でも特に注目を集めたのがナッコプセセットです。発売直後から注文が殺到し、GW期間中に在庫がすべて完売。「また買いたい」「再入荷を待っていた」というお声を多数いただいており、このたびの再入荷となりました。
韓国料理・韓国グルメへの関心が高まる中、「本場の味を手軽に」というニーズを直撃した商品として、ミールキットシリーズ全体の中でも断トツのNo.1人気を誇っています。
■ キムチソムリエ厳選の素材とオリジナルレシピ
長年にわたりキムチをはじめとする韓国食材と向き合ってきたキムチソムリエが、本場・釜山の味を徹底的に研究。素材の選定から特製タレのレシピまで、本場の味を自宅で再現するために妥協なく仕上げました。
◇ こだわりの3つの具材
いいだこ（イイタコ）：コリコリとした食感と磯の風味が特徴。ナッコプセの主役
国産牛小腸（コプチャン）：濃厚な旨みとジューシーさがタレに溶け込み、深みのある味わいに
エビ：甘みとプリプリ食感がアクセント。3つの素材が合わさって唯一無二のハーモニーに
◇ 特製ピリ辛タレ
コチュジャン・にんにく・生姜・唐辛子をベースに、醤油と発酵調味料でじっくりと旨みを引き出したオリジナルのピリ辛タレ。辛みの中に甘みとコクが重なり、食べるほどにクセになる味わいです。
■ 温めるだけ！簡単調理で本場の味
(1) 温めた鍋にサラダ油（小さじ1）を入れ、中火で具材を3分ほど炒める（解凍時に出た汁も加える）
(2) ソースを加えて全体によく絡め、蓋をして弱火で5～6分蒸し煮する
完成 仕上げに刻みネギとごま油をかけて、本場・釜山の味の完成！
◇ おすすめアレンジ
キャベツ・もやし・きのこ類を加えて野菜たっぷりに、うどん・韓国はるさめ・トッポキを入れて具沢山鍋に、豚肉を追加して豪華なピリ辛鍋に、チーズをトッピングしてマイルドにアレンジ。
〆はごはんを加えてピリ辛チャーハンに！
■ こんな方におすすめ
韓国・釜山に行ったことがあり、現地の味が忘れられない方
韓国グルメが好きで、自宅でも本格的な味を楽しみたい方
手軽においしい韓国料理を食べたい方・料理が苦手な方
ピリ辛グルメが好きな方・お酒と一緒に楽しみたい方
韓国旅行に行きたいが行けない方、おうちで韓国気分を味わいたい方
■ 商品概要
【商品名】ナッコプセセット（ミールキット）
【内容量】 490g（ナッコプセソース130g・牛小腸100g・海鮮類260g）
【販売価格】 2,700円（税込）
主な原材料：イイタコ（ベトナム）、牛小腸（国産）、バナメイエビ（ベトナム）、コチュジャン（国内製造）、にんにく、唐辛子、生姜 他
【保存方法】要冷凍（-18℃以下） ／ 賞味期限：製造日より179日
【調理時間】約10分（解凍後）
【製造元】株式会社 第一物産
直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000790
※冷凍商品のため、常温・チルド商品との同梱はできません。
※数量に限りがございます。お早めにご注文ください。
■ 会社概要
会社名 株式会社 第一物産
創業 1960年（2025年で創業65周年）
事業内容 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
所在地 東京都台東区東上野（上野本店）
公式サイト https://www.d1b.jp/
オンラインショップ https://shop.d1b.jp/
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配信元企業：株式会社第一物産
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