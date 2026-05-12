Satair、 Unical Aviationとecubeの買収を最終決定





コペンハーゲン、デンマーク, 2026年5月12日 /PRNewswire/ -- Airbus傘下のSatairは、Unical Aviation Inc.（「Unical」）とその子会社のecubeの買収が成功裏に完了したことを発表しました。この画期的な出来事により、中古使用可能資材（USM）および航空機のライフサイクル・ソリューションをエンド・ツー・エンドで提供する一流のグローバル・プロバイダーが誕生しました。



Satair expands its global footprint and USM capabilities with the acquisition of Unical and ecube, creating a premier end-to-end aircraft lifecycle solution.



この契約により、Unicalの広範な在庫と流通ネットワーク、ecubeの世界クラスの分解・保管能力、そしてVAS Aero Servicesを通じたSatairの既存のUSMに関する専門知識が結集することになります。新しいリーダーシップ体制の一環として、UnicalのCEOであるSharon GreenはVAS Aero ServicesのCEOも兼任し、SatairのUSM事業部門全体の戦略的整合性を確保する一方、Tommy HughesはSatairのCCOとしてフルタイムの職務を担うことになります。

SatairのCEOであり、Airbus Material Servicesの責任者であるRichard Stoddartは次のようにコメントしています。

「今日は大きな前進を遂げた日となりました。Unicalとecubeを私たちのビジネスに迎え入れることは、単に規模を大きくすることではなく、循環経済を活用して私たちの顧客に利益をもたらすことを意味します。私たちは、USM市場において優れた施設と、とりわけ重要なこととして、高度なスキルを持つプロフェッショナル・チームを獲得しています。当社の顧客にとって、これは部品を入手しやすくなり、航空機の全ライフサイクルを管理する方法がよりシンプルになることを意味します。」

UnicalおよびVAS Aero ServicesのCEOであるSharon Greenは、次のように付け加えています。「Satairに加わることは、Unicalとecubeの変革の集大成であると同時に、強力な次なる段階の幕開けでもあります。これは、当社が有する中古使用可能資材および使用済み資材の最終処理におけるリーダーシップと、Satairのグローバルな規模、そしてAirbusが掲げる資材サービスの未来像とを融合させるものです。私たちのチームが築き上げたものを誇りに思うと同時に、私たちが力を合わせて、資材の可用性を向上させ、資産の寿命を延ばし、世界中の顧客に有意義な価値を生み出す、真のエンド・ツー・エンドのライフサイクル・ソリューションを提供できると確信しています。私たちのチームは、Satairに加わり、 VAS Aero Servicesの新しい仲間とともに働けることを嬉しく思います。両社はともに、航空業界において高く評価され、信頼されている組織です。

USMのライフサイクルを産業化

北米とヨーロッパにまたがるUnicalとecubeの主要事業所を統合することで、Satairの産業拠点は大幅に拡大します。今回の買収は、航空機の保管・解体から技術的な修理管理、世界的な流通に至るまで、シームレスな「ワンストップ・ショップ」による資材の流れを提供するというSatairの戦略を前進させるものです。

今後、統合された事業は、Satair、Unical、ecube、VAS Aero Servicesの各事業の連携を図りながら、お客様により良いサービスを提供するための統合プロセスを開始する予定です。

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2977184/Satair_Photo.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2977183/Satair_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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