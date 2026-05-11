比叡山鉄道株式会社(本社：大津市坂本本町、社長：仁賀 剛)は、5月31日（日）に公益財団法人日本野鳥の会滋賀（所在地：守山市、代表：村田 章）が企画する「比叡山探鳥会」に協力し、早朝臨時ケーブルカーを運転いたします。 本企画は長さ日本一の坂本ケーブルを早朝に特別運行し、標高654ｍの登録有形文化財「ケーブル延暦寺駅」の2階「山のテラス」と、屋上「山のデッキ」から野鳥を観察、そして新緑の比叡山中を歩き、夏鳥の美声と姿を見つけます。同会が催す探鳥会には、会員だけでなく、どなたでもご参加いただくことが出来ます。バードウォッチングは初めてという方でも全く問題ありません。ご案内役のリーダーや、野鳥に詳しいベテランも参加しますので、わからないことはお気軽にご相談ください。お一人でぶらっと、あるいは気の合うお友達を誘って、さあ！野山の仲間たちに会いに出かけましょう！ 詳細は次のとおりです。

【早朝臨時坂本ケーブルで行く比叡山で探鳥会】

１．日時

2026年5月31日(日) 7時00分（受付 6時40分より）

２．集合場所

日吉大社赤鳥居（早尾地蔵）前

３．アクセス

京阪電車石山坂本線 「坂本比叡山口駅」下車 徒歩約10分 JR湖西線 「比叡山坂本駅」 下車 徒歩約20分

４．コース

坂本ケーブル（ケーブル坂本駅―ケーブル延暦寺駅）始発前の特別便～浄土院～釈迦堂～玉体杉～横川中堂～林道～坂本 （約11km健脚向き 集合場所とコース上にトイレあり） 解散 14時30分 日吉大社赤鳥居（早尾地蔵）前

５．参加費

日本野鳥の会会員は無料、非会員は200円（ただし未就学児は無料） ※ケーブル運賃（片道/大人960円・小児480円）は別途必要

６．持ち物

雨具、昼食、飲み物、帽子（紫外線対策）、双眼鏡

７．備考

雨天中止（前夜天気予報で滋賀南部降水確率60％以上の時は中止） 子供参加可能、但し小学校3年生以下は保護者同伴のこと

https://newscast.jp/attachments/QYRQlgWdv4lPmyaSTVFT.pdf