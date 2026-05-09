日本酒「江戸彩」、パレスホテル大宮にて提供開始

株式会社四鏡

2026年5月よりパレスホテル大宮の館内レストランにて、障害のあるアーティストの作品と日本酒文化を融合させた日本酒「江戸彩（えどさい）」が、提供開始されたことをお知らせいたします。



本取り組みは、日本酒の味わいに加え、「文化」「アート」「社会性」を一体として体験いただく新たな価値提案です。

■ 背景｜“飲む体験”から“共感する体験”へ

「江戸彩」は、日本酒の魅力を単なる嗜好品としてではなく、社会や文化とつながる“体験”として届けることを目的に開発されました。創業130年を超える松岡醸造（銘柄「帝松」）と、江戸時代から続く歴史を持つ権田酒造（銘柄「直実」）が初めて協働し誕生した特別なブレンド日本酒です。

ラベルにはひまわりパーク六本松の濱田浩和氏のアート作品を採用。多様な感性が生み出す表現を、日本酒という伝統文化の上に重ねることで、新しい価値創出を目指しています。



また、本商品の売上の一部はアーティストへ還元される仕組みを構築しており、持続可能な形で文化と福祉をつなぐモデルとなっています。

■ 提供概要

・ 提供開始：2026年5月（オンメニュー）

・ 提供場所：パレスホテル大宮 館内レストラン

・ 価格：

・ ボトル：12,100円（税込・サービス料別）

・ 1合：3,080円（税込・サービス料別）



上質な空間での食体験の中に、「江戸彩」が持つ背景やストーリーもあわせてお楽しみいただけます。

■ 今後の展開

「江戸彩」はアート・福祉・地域産業を掛け合わせた“共創型プロジェクト”として、さらなる商品開発やコラボレーションも推進していく予定です。パレスホテル大宮においては、埼玉県を代表する日本酒として、埼玉県の文化を堪能するイベントの共同開催等を企画検討しています。

今後は、ホテル・飲食店・海外市場への展開を通じて、日本酒の新しい価値を国内外に発信してまいります。

■ リリース会社概要

■株式会社パレスエンタープライズ パレスホテル大宮

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5

代表取締役社長： 佐々木 圭

事業内容：都市型多目的ホテル事業

■松岡醸造株式会社

所在地：埼玉県比企郡小川町下古寺7-2

取締役社長： 松岡 奨

事業内容：清酒「帝松」の製造・販売

■権田酒造株式会社

所在地：埼玉県熊谷市三ケ尻1491

常務： 権田 拓弥

事業内容：清酒「直実」の製造・販売

■株式会社四鏡

所在地：埼玉県朝霞市

代表者：代表取締役CEO 玉置 志布

事業内容：パラアートを活用したブランディング企画・プロデュース

公式サイト：https://shikyo.co.jp/edosai