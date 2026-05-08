5月中旬から6月初旬にかけて、多くの小学校で運動会シーズンを迎えます。この時期、お子様や保護者様にとって「かけっこ」への関心が高まる一方で、短期間で正しく上達するための「本物の学び」に触れる機会は限られています。 そこで、「一流コーチたちと新しいジブンに出会おう」をテーマに、多彩なレッスンを提供してきた学びのプラットフォーム「manatea（マナティー）®」は、そのブランド価値を体現するリアルイベントとして、プロコーチによる「かけっこ教室」を開催いたします。 本イベントでは、12年間で3,000人以上の子どもたちを指導してきたプロコーチを招き、早く走るコツや正しいフォームを伝授。「さっきより速くなった！」と実感していただけるよう、実践的なプログラムをご用意しています。

【レッスン概要】

日時：2026年5月17日（日） ※雨天延期 第１部：9:00-9:45 第２部：10:00-10:45 第３部：11:00-11:45 応募〆切：5月11日（月）18:00 （応募多数の場合は抽選となります） 雨天の場合は6月6日（土）に延期いたします。

対象：小学1年生～6年生 参加費：500円 時間：45分 定員：各回 20名程度 会場名：青山公園 南地区 多目的広場 住所： 東京都港区六本木７丁目２３－２３ 後援： 港区教育委員会

■講師

工藤光則 先生 ・全日本学生選手権入賞/全国高校総体出場 ・指導歴12年・3,000人以上の走りを改善 ・日本大学体育学科卒／教員免許取得

▪️こんな方におすすめ ・運動会で活躍したい、リレーの選手を目指したい ・サッカーや野球など、他のスポーツにも走りを活かしたい ・走るのが苦手で、体育の授業に自信が持てない 【レッスンで目指せる変化】 ・姿勢・腕振り・足上げの3つのコツが身につく ・走り方のコツがわかって、走ることがもっと楽しくなる

「manatea（マナティー）®」のサービス紹介

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「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプ、そして個人レッスン、グループレッスンと一人ひとりのライフスタイルに合わせて学ぶことができます。 140以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数。プレミアムな先生から直接学ぶことで、スキルを高めると共に、興味や関心をさらに深めることができます。

株式会社わたしのお教室について

https://bit.ly/49lvLdp

当社は「人生が変わる学びの体験を世界に届ける」をミッションに、これからの時代に求められる、新しい学びのカタチを追求し続ける、Edu-tech企業です。 会社名：株式会社 わたしのお教室 代表者：代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太 所在地：東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3F コーポレートサイト：https://www.okyoushitsu.co.jp/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/manatea_all/ 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@manatea429

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