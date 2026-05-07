ロロ・ピアーナの2026年リゾートコレクション

ロロ・ピアーナ ジャパン合同会社

ロロ・ピアーナの2026年リゾートコレクションは、都会の生活と陽光あふれる旅先を行き来しながら、ゆったりと過ごす日々へと誘います。時間がゆっくりと流れ、洗練と心地よさが交わる、静かで心安らぐ空間――そんな夏の気分を呼び起こします。

この世界観はワードローブにも反映されています。すっきりとしたライン、身体に自然に寄り添うシルエット、そしてロロ・ピアーナの職人技が際立つ繊細な素材が特徴です。夏の色彩へのオマージュであるブルー、鮮やかなレッドやオレンジ、サンドやコーラルカラー、そして清涼感のあるホワイトなどのカラーパレットがプリントや鮮やかなディテールによって強調され、この季節の活気あふれるムードを演出します。

都会のあらゆるシーンを美しく彩る洗練されたウェアやアクセサリー。ロロ・ピアーナのアイコンも再解釈されて登場します。トラベラー・ジャケットとスパーニャ・ジャケットは、エレガントな印象はそのままに、リネン素材のベスト仕様で提案されています。くつろぎと品格が共存し、現代的でありながらクラシックなリネンは、すべてのルックの要となります。

メンズではバミューダショーツ、新作のオーランド・パンツ、アイコニックなアンドレ・シャツ、そして斬新なフランコ・シャツにリネンを採用しており、ロロ・ピアーナ・ファミリーのエレガンスを彷彿とさせます。レディスではシルクと組み合わせ、全面に施されたフローラルや幾何学模様のブロックプリント、手仕事による刺繍がドレスやシャツ、スカートに華を添えます。涼やかなリネン特有の軽やかさと自然なボリュームをさらに引き立てる、ゆったりとした着心地よいシルエットも特徴です。オールホワイトのコーディネートは、爽やかで夏らしい雰囲気を醸し出し、フルレングスのアイテムは流れるようなドレープと自然な動きで身体に寄り添います。しなやかなヌバックを用いた《ベイル・ホーボー》バッグは、カジュアルでありながら洗練された印象を与え、あらゆるシーンで活躍します。

海辺を舞台に展開する本コレクションは、貝殻のプリントやアクアマリンの色合いなど、海の世界にインスピレーションを得ています。パンツやシャツの流れるようなシルエットを生み出すのは、軽やかなリネンのソレールや、よりしっかりとした質感のトロピカルリネンなどのリネン素材。ゆったりとしたストレートカットのシャツは、暖かな季節ならではの魅力を放ち、コットンを用いたストライプ柄のクラシックなシガレットパンツと合わせることで、ひねりを加えています。ショート丈のパーカには、しなやかなシルエットのロングドレスや、同じストライプ柄のパンツをレイヤード。リネンのジャケットとベストのセットアップで、さりげなくテーラードの要素も取り入れています。

アイコニックなマドラスチェック柄は、躍動感のある配色で現代的にアレンジされ、鮮やかな《ロロ・ジョイア》スカーフが、装いに生き生きとしたアクセントを添えています。地中海のエッセンスは、フレッシュでミニマルなプリントに息づいています。ラ・ピシーナのモチーフは、新作の《ジョイア・ショッパー》などウェアやアクセサリーに髄所に散りばめられ、色鮮やかに仕上げられたエナメルのシェル型ジュエリーは、独特の魅力でシルエットを引き立て、コレクション全体に遊び心あふれるアクセントとして繰り返し登場します。

上質なスエードを使用したシンプルなデザインのフラットシューズや夏らしい新作のサンダルは、一日中快適でゆったりとした履き心地を提供します。

ロロ・ピアーナの2026年リゾートコレクションは、究極の心地よさと洗練を表現しています。ピュアなデザインと鮮やかな色彩が、夏という季節ならではの喜びを呼び起こします。本コレクションは5月6日より、ロロ・ピアーナのセレクトされた店舗とオンラインストアで発売されます。