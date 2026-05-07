グラインドル、取締役会に新取締役候補3名を指名





カリフォルニア州ウェスト・ハリウッド--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 「Global Gayborhood in Your Pocket™」（ポケットに収まるグローバルゲイコミュニティ）を標榜するグラインドル（NYSE：GRND）は本日、2026年6月2日開催の年次株主総会において取締役選任の議案に付するため、ロブ・ソロモン氏、リサ・ガーシュ氏、ファディ・ハンナ氏の3名を取締役候補として指名したと発表しました。

ロブ・ソロモン氏は、コンシューマーインターネットおよびマーケットプレイス分野において長年の経験を積んだテクノロジー企業CEO・事業運営の専門家です。同氏はGoFundMe、Groupon、Kayakの前身にあたるSideStepなど大規模プラットフォームでCEOおよびCOOを歴任し、現在は電動航空分野の有力企業H55のCEOを務めています。リサ・ガーシュ氏は、消費者ブランド・メディア・コマース各分野に精通したCEOであり、上場企業の取締役として長年にわたる実績を持ちます。同氏は2010年よりHasbro（NASDAQ：HAS）の取締役を務めており、Oxygen Media、GOOP、Alexander Wangといった企業・ブランドの経営を担ってきました。ファディ・ハンナ氏はBloomberg L.P.の最高リスク責任者（CRO）であり、組織全体のエンタープライズリスクを統括しています。同氏はJ.P. Morganに勤務した経歴を持ち、Immigration Equalityの理事も歴任しています。

「この数年間で、当社はグラインドルを上場企業として盤石な基盤の上に築き上げてきました」と、グラインドルの最高経営責任者（CEO）ジョージ・アリソン氏は述べています。同氏は続けて「今、当社は次の章へ向けて取締役会を強化しており、戦略・事業運営両面での深みとガバナンス経験をさらに充実させています。ロブとリサは、大規模な消費者向けプラットフォームやブランドを牽引してきたCEOとしての経験を有し、ファディはリスク管理と監督における深い専門性をもたらします。当社の成長を支える取締役会に、重要な新たな視点と専門性をもたらしてくれます。」と付け加えています。

「ロブ、リサ、ファディの指名は、強固かつ独立性の高いガバナンスへの当社の継続的な注力を体現しています」と、グラインドルの筆頭独立取締役J・マイケル・ギアロン・ジュニアは述べています。同氏は続けて「卓越した経営執行経験とガバナンス経験を兼ね備えた取締役を迎えることで、取締役会が会社の次なるフェーズを支え、長期的な価値創出を力強く推進できる体制を整えていきます。」と付け加えています。

グラインドルは、次のフェーズに求められる事業運営経験とガバナンス経験を備えた人材を発掘すべく、定評あるエグゼクティブサーチ会社との連携を含む包括的な取締役候補選定プロセスを実施しました。幅広い候補者の中から選考を行い、ロブ氏、リサ氏、ファディ氏の3名を指名しました。

詳細については、investors.grindr.comをご覧ください。

ロブ・ソロモンについて

ロブ・ソロモン氏は、航空向け認証済み電動推進・エネルギー貯蔵システムを手がけるスイス発の有力企業H55の最高経営責任者（CEO）です。同社の米国展開および持続可能な航空技術の商業化を主導しています。ロモンは、社会的インパクトの大きいテクノロジープラットフォームのスケールアップに25年以上携わってきました。GoFundMeでは会長兼CEOとして、同社を世界最大の個人向け寄付プラットフォームへと成長させ、医療・教育・地域社会の支援に向けた数十億ドル規模の寄付を統括しました。同氏のキャリアを貫くテーマは、卓越した事業運営、急成長の実現、そしてプラットフォームイノベーションです。Groupon（NASDAQ：GRPN）では社長兼最高執行責任者（COO）として、売上の爆発的な拡大とともに従業員数を約100人から5,000人超へと急拡大させました。それ以前には、2000年代初頭にYahooのコマース事業を率い、SideStep（後にKayakに統合）の経営再建、およびAccel Partnersでのベンチャー投資・助言にも携わりました。また、HomeAwayおよびHigh Gear Mediaの取締役も歴任しています。

リサ・ガーシュについて

リサ・ガーシュは、豊富な経験を持つ事業運営幹部であり、上場企業の取締役および戦略的リーダーとしても確かな実績を積んできました。消費者向けブランドやプラットフォームのスケールアップに深い専門性を有し、現在はStarz Entertainment（Nasdaq：STRZ）、Hasbro, Inc.（Nasdaq：HAS）、Jones Road Beautyの各社取締役を務めています。同氏はMartha Stewart Living Omnimedia（NYSE：MSO）、GOOP（グウィネス・パルトローのライフスタイルブランド）、Alexander Wangをはじめとする複数の著名企業でCEOを歴任してきました。それ以前にはOxygen Mediaを共同創業し、社長兼最高執行責任者（COO）として成長を牽引し、最終的にNBCUniversalへの売却を成し遂げました。同氏はDebevoise & Plimptonでの弁護士としてのキャリアを出発点に、メディア・ライフスタイル・eコマース・ファッションの各分野において、ブランドイノベーション、卓越した事業運営、消費者エンゲージメント、そして変革的な成長を実現してきました。その過程では、弁護士時代に培った強固な法務基盤が一貫して力を発揮しています。

ファディ・ハンナについて

ファディ・ハンナ氏はBloomberg LPの最高リスク責任者（CRO）であり、同社のグローバル事業における多様なリスクの特定・監視・低減を担っています。金融・テクノロジー・データ・メディアにまたがる同社全体のグローバルリスクプログラムを統括しています。CROに就任する前は、数年間にわたり同社のグローバル最高コンプライアンス責任者（CCO）を務めていました。それ以前はJ.P. Morganの投資銀行部門およびアセット＆ウェルス・マネジメント事業においてコンプライアンス担当マネージング・ディレクターを務め、受託者責任や利益相反コンプライアンスについて経営幹部に助言を行っていました。また、LGBTQ+およびHIV陽性の移民に無料の法律サービス・政策提言・戦略的訴訟を提供する有力なLGBTQ+非営利団体Immigration Equalityの理事も務めました。

グラインドルについて

月平均1500万人以上のアクティブユーザーが利用するグラインドルは、Global Gayborhood in Your PocketTM（ポケットに収まるグローバルゲイコミュニティ）として成長をとげ、世界中のコミュニティが自由、平等、公正な世界を作るという使命を掲げています。世界190の国と地域で利用可能なグラインドルは、ユーザー同士がつながり、自身を表現し、周囲の世界を発見するための主な手段となっています。2015年以来、平等を求めるグラインドルは、世界のすべての地域の組織と提携し、何百万人ものLGBTQ+の人権、健康、安全を推進してきました。グラインドルは、ウェスト・ハリウッド、ベイエリア、シカゴ、ニューヨークにオフィスを構えています。グラインドル（Grindr）アプリはApp StoreとGoogle Playから入手できます。

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