株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アイテムの新製品として、「エメラルド」「オレンジ」カラーのコントローラー、ポーチ、イヤホンなど6種類を7月下旬に発売いたします。

『CYBER・ゲーミングコントローラー HG smart無線タイプ (Switch2／Switch用)』エメラルド／オレンジ

応答性と耐久性に優れた小型マイクロスイッチを採用！

無線・有線接続両対応のゲーミングコントローラー

Switch2／Switchで使用できる、ジャイロ＆加速度センサーを搭載した、スケルトンデザインのコントローラーです。 ケーブルが邪魔にならず、ゲーム機やモニターから離れて使用できる無線接続タイプで、USBケーブルによる有線接続でも使用できます。 操作ボタン（十字キー、ABXY、L/R、ZL/ZR）には、メカニカルキーボードのようなカチカチとした心地よい打感の「小型マイクロスイッチ」を採用。わずかな力で反応し、応答性・耐久性に優れているため、ゲームを快適に楽しめます。 また、コントローラー背面には、滑りにくいドット加工を施しています。 ※ジャイロ・加速度センサーはSwitch 2／Switch／Switch（有機ELモデル）／Switch Lite接続時のみ使用できます。

便利な背面ボタンや連射＆連射ホールド機能を搭載

背面に2つの拡張ボタンを搭載。各種ボタンを割り当てられ、『スプラトゥーン』では、ジャンプや潜伏の操作を割り当てたり、『フォートナイト』などのTPSでLスティックボタンを設定して走りやすくするなど、さまざまな用途に活用できます。 また、便利な連射機能(秒間約20回)も搭載。ボタンを押している間だけ連射状態になる通常の設定に加え、ボタンから指を離しても連射状態が保持される「連射ホールド」も設定でき、お好みの状態に切り替えて使用できます。

【製品概要】

■デザイン(JAN)：エメラルド(4544859037030)／オレンジ(4544859037047) ■対応機種：Switch 2／Switch／Switch(有機ELモデル)／Switch Lite／レトロフリーク／パソコン(Windows 11) ※Switch2、Switch、Switch (有機ELモデル)にTVモード以外で有線接続する際や、Switch Liteに有線接続する際は、別途変換コネクターなどが必要となります。 ※レトロフリーク、パソコンではUSB接続のみ使用できます。 ※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。 ※今後ファームウェアのアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。 ※Switch2用Cボタン、ヘッドホンマイク端子は搭載していません。 ※右記の機能には対応しておりません：HD振動、NFC、モーションIRカメラ、おしらせランプ、Switch2とSwitch本体のスリープ解除 ■セット内容：コントローラー×1、USB充電ケーブル (USB A to Type-C)×1 ■ケーブル長：約 1m ■サイズ：約 153mm×103mm×60mm ■価格：オープンプライス（参考価格 6,930円(税込) 6,300円(本体)） ■発売日：2026年7月下旬予定

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『CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (Switch2／Switch用)』エメラルド／オレンジ

ジャイロ＆加速度センサーを搭載した 軽くてコンパクトなコントローラー！

重さわずか95gでコンパクトな形状のSwitch2用コントローラーです。 ジャイロ・加速度センサーを搭載しており、さまざまなゲームを存分に楽しめます。 従来のコントローラーが大きく感じる方やお子様にもおすすめです。

無線・有線接続両対応！さまざまな機器で使える

ケーブルが邪魔にならず、ゲーム機やモニターから離れて使用できる無線接続タイプ！USBケーブルを繋げば有線タイプとしても使用でき、充電切れを気にせずゲームをプレイできます。 Nintendo Switchシリーズのほか、弊社製品『レトロフリーク』やWindowsパソコンにも対応しています。

【製品概要】

■デザイン(JAN)：エメラルド(4544859037054)／オレンジ(4544859037061) ■対応機種：Switch 2／Switch／Switch(有機ELモデル)／Switch Lite／レトロフリーク／パソコン(Windows 11) ※Switch2、Switch、Switch (有機ELモデル)にTVモード以外で有線接続する際や、Switch Liteに有線接続する際は、別途変換コネクターなどが必要となります。 ※レトロフリーク、パソコンではUSB接続のみ使用できます。 ※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。 ※今後ファームウェアのアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。 ※Switch2用Cボタン、ヘッドホンマイク端子は搭載していません。 ※右記の機能には対応しておりません：HD振動、NFC、モーションIRカメラ、おしらせランプ、Switch2とSwitch本体のスリープ解除 ■セット内容：ジャイロコントローラー ミニ×1、USBケーブル (USB A to Type-C)×1 ■ケーブル長：約 1m ■サイズ：約 76mm×114mm×52mm ■重量：約 95ｇ ■価格：オープンプライス（参考価格 4,928円(税込) 4,480円(本体)） ■発売日：2026年7月下旬予定

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『CYBER・Type-C ワイヤードイヤホン（Switch2／PC用）』エメラルド＆オレンジ

Switch2／PCなどで使えるType-C接続のカナル型イヤホン

USB Type-C接続のカナル型イヤホンです。 DAC(Digital to Analog Converter)内蔵でノイズや音質劣化を低減。 10mmのネオジウムダイナミックドライバーにより、高音質で迫力のあるサウンドが楽しめます。 イヤホン部分には高級感のあるアルミヘッドを使用。リモコン部分はマイクを搭載しているので、ボイスチャットなどでも使用できます。 ※Switch2／Switchでボイスチャットをする際は、一部のゲームを除きスマートフォンやミキサー、変換コネクターなどの機器が別途必要になる場合があります。

使い勝手の良いリモコン付き！

リモコン(インラインコントローラー)には、音量調節スライダーとマイクON／OFFスイッチ、マルチファンクションボタンを搭載。 音楽の再生／停止、着信応答などの操作が可能です。また、ケーブルはフラットタイプで絡みにくく、持ち運びにも便利です。

4サイズのイヤーピース付属

サイズの異なるラバー素材のイヤーピースが4種類付属(XS・S・M・L)。自分の耳に合ったサイズを選べます。 ※出荷時にはMサイズのイヤーピースが装着されています。

【製品概要】

■デザイン(JAN)：エメラルド＆オレンジ(4544859037092) ■対応機種：Switch 2／Switch／Switch（有機ELモデル）／Switch Lite／USB Type-C対応のスマートフォン、パソコン、オーディオ機器 ほか ■セット内容：イヤホン本体×1、イヤーピース (XS・S・M・L)×各1組 ■ドライバー：φ10mmダイナミックドライバー ■マイク感度：-42±3dB ■再生周波数帯域：20～20kHz ■インピーダンス：16Ω ■マイク周波数帯域：100～10,000Hz ■ケーブル長：約1.2m ■出力音圧レベル：95±3db/mW ■重量：約16g ■価格：オープンプライス（参考価格 1,900円(税込) 1,727円(本体)） ■発売日：2026年7月下旬予定

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『CYBER・スリムポーチ(Switch2用)』エメラルド／オレンジ

Joy-Con2接続中のSwitch2本体を収納可能！薄型でコンパクトなポーチ

Joy-Con2を接続したままSwitch2本体を収納できる、薄型でコンパクトなポーチです。 軽くて衝撃に強いEVA素材を採用、キズや衝撃を防ぎます。 内側にはやわらかい手触りの起毛素材を使用しており、ゲーム機をやさしく守ります。

Switch2用／Switch用ゲームカードを最大5枚収納できる！

ポーチ内部にはSwitch2本体の画面を守る保護パッドがあり、Switch2用/Switch用ゲームカードを最大5枚収納できるポケット付き。 お気に入りのタイトルを持ち運べます。

弊社製カバーとの併用も可能！

別売りの弊社製Switch2用カバー（プロテクトカバー セパレート、TPUカバー、シリコンカバー）を装着したまま、Switch2本体とJoy-Con2を収納することも可能です。

【製品概要】

■デザイン(JAN)：エメラルド(4544859037078)／オレンジ(4544859037085) ■対応機種：Nintendo Switch 2 ■セット内容：スリムポーチ×1 ■素材：PU (ポーチ外部)、ポリエステル（ポーチ内側）、EVA (ポーチ内部) ■サイズ：約 140×290×30mm ■価格：オープンプライス（参考価格 1,540円(税込) 1,400円(本体)） ■発売日：2026年7月下旬予定

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『CYBER・アナログスティックカバー 8個セット（Switch2 Joy-Con2用）』エメラルド×オレンジ

プレイスタイルに合わせて高さを選べる！アナログスティックカバー8個セット

Joy-Con2のアナログスティックに装着して操作性を向上させるカバーです。 高さ＋1.0mm／＋2.5mm／＋4.5mm／＋7.0mmの計4種類を各2個同梱し、プレイスタイルに合わせて選べます。 操作する位置が高くなることで、スティックの可動域が広くなり、通常より操作精度がアップします。 ※弊社製Switch2用本体カバーと併用可能です（アナログスティックを深く倒し込んだ際に若干カバーと干渉しますが、使用上は支障ありません）。 ※本製品はSwitch2 Joy-Con2専用です。旧型Switch Joy-conやProコントローラーには使用できません。

表面の形状も2種類から選べる！

本製品は表面の形状も2種類あり、高さ＋1.0mmと高さ＋4.5mmはふくらみのある形状、高さ＋2.5mmと高さ＋7.0mmはくぼみのある形状となっています。 操作感の異なるカバーの中から、ゲームの種類やシチュエーションに合わせてお選びいただけます。

指先にフィットして滑りにくいシリコン製アナログスティックを保護する効果も！

素材には滑りにくく、指先にフィットするシリコンを採用。 装着することで、アナログスティックの汚れやキズ、劣化を防ぐ効果もあります。

【製品概要】

■デザイン(JAN)：エメラルド＆オレンジ(4544859037108) ■対応機種：Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 ※本製品はSwitch2 Joy-Con2専用です。旧型Switch Joy-conやProコントローラーには使用できません。 ■セット内容：アナログスティックカバー×8（＋1.0mm／＋2.5mm／＋4.5mm／＋7.0mmタイプ×各2個） ■素材：シリコン ■価格：オープンプライス（参考価格 1,210円(税込) 1,100円(本体)） ■発売日：2026年7月下旬予定

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『CYBER・シリコンカバー（Switch2 Joy-Con2用）』エメラルド＆オレンジ

Joy-Con2を保護するシリコンカバー

Joy-Con2に装着してキズや汚れを防ぐ、シリコン製のカバーです。 表面にゴミやホコリが吸着するのを防ぐアンチダスト加工が施されており、サラサラとした手触りで快適にゲームをプレイできます。

装着したまま様々な操作が可能

本製品を装着したまま、Switch2本体への着脱やSwitch2ドックの使用をはじめとする、様々な操作が可能です。 Joy-Con2ストラップの着脱、NFC認識なども問題なく行えます。

握りやすいグリップで操作性アップ！フチの構造がカバーのズレを防ぐ

カバーの背面には膨らみを設けており、握った際のグリップ力がアップします。 また、フチ部分はカバーがズレにくい構造になっているため、本体からJoy-Con2を取り外して遊ぶ時も、快適に操作できます。

【製品概要】

■デザイン(JAN)：エメラルド＆オレンジ(4544859037115) ■対応機種：Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 ■セット内容：シリコンカバー×2 (L（エメラルド）／R（オレンジ）用×各1) ■素材：シリコン ■価格：オープンプライス（参考価格 1,650円(税込) 1,500円(本体)） ■発売日：2026年7月下旬予定

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会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット 所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2 公式サイト： https://www.cybergadget.co.jp/ 公式ECサイト：https://cybergadget.shop-pro.jp/

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