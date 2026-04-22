喉頭マスク 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月20に「喉頭マスク市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。喉頭マスクに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
喉頭マスク市場の概要
喉頭マスク 市場に関する当社の調査レポートによると、喉頭マスク 市場規模は 2035 年に約 19 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 喉頭マスク 市場規模は約 13 億米ドルとなっています。喉頭マスク に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、喉頭マスク市場のシェア拡大は、日帰り手術や外来手術の実施環境、とりわけ外来手術センター（ASC）の急速な拡大によるものです。当社の専門家による調査では、過去30年間において外来手術の普及が3倍に拡大し、現在では年間55百万件以上に達していることが明らかになりました。
これは、医療提供モデルが費用対効果が高く、かつ低侵襲なケアへと大きくシフトしていることを反映しており、気道の確保の向上、身体への負担の軽減、そして早期の回復と退院を実現するための喉頭マスクの需要を押し上げる要因となっています。
喉頭マスクに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/laryngeal-mask-market/590642215
喉頭マスクに関する市場調査によると、世界的に慢性疾患の有病率が上昇していることを背景に、特に高齢者や小児、あるいは気道確保が困難な肥満患者といったハイリスクな患者層において、市場シェアの拡大が見込まれています。
しかし、胃内容物が充満している状態（フルストマック）や緊急手術などの特定の症例において誤嚥のリスクが高いこと、および厳格な規制要件が存在することから、今後数年間は市場の成長が抑制されると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347696/images/bodyimage1】
喉頭マスク市場セグメンテーションの傾向分析
喉頭マスク 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、喉頭マスク の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、最終用途別、素材別と地域に分割されています。
喉頭マスク市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642215
喉頭マスク市場は、アプリケーション別に基づいて、一般外科、婦人科、整形外科、耳鼻咽喉科、その他に分割されています。一般外科分野は、腹部、消化器、結腸直腸、および腹腔鏡下手術の実施件数が多いため、予測期間中において45%以上の市場シェアを占めると見込まれています。
喉頭マスクは、挿入の容易さや迅速な気道確保が可能である点、低侵襲性、そして術後合併症の低減といった利点から、これらの手術において適切な選択肢となっています。
喉頭マスクの地域市場の見通し
喉頭マスク 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、北米市場は2026―2035年にかけて32%のシェアを占め、他の地域を圧倒すると予測されています。その要因としては、慢性疾患の有病率の上昇に加え、充実した病院手術センター救急医療体制の存在、さらには厳格な感染管理および安全規制に対応するための単回使用（シングルユース）デバイスに対する高い選好が挙げられます。
喉頭マスク市場の概要
喉頭マスク 市場に関する当社の調査レポートによると、喉頭マスク 市場規模は 2035 年に約 19 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 喉頭マスク 市場規模は約 13 億米ドルとなっています。喉頭マスク に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、喉頭マスク市場のシェア拡大は、日帰り手術や外来手術の実施環境、とりわけ外来手術センター（ASC）の急速な拡大によるものです。当社の専門家による調査では、過去30年間において外来手術の普及が3倍に拡大し、現在では年間55百万件以上に達していることが明らかになりました。
これは、医療提供モデルが費用対効果が高く、かつ低侵襲なケアへと大きくシフトしていることを反映しており、気道の確保の向上、身体への負担の軽減、そして早期の回復と退院を実現するための喉頭マスクの需要を押し上げる要因となっています。
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喉頭マスクに関する市場調査によると、世界的に慢性疾患の有病率が上昇していることを背景に、特に高齢者や小児、あるいは気道確保が困難な肥満患者といったハイリスクな患者層において、市場シェアの拡大が見込まれています。
しかし、胃内容物が充満している状態（フルストマック）や緊急手術などの特定の症例において誤嚥のリスクが高いこと、および厳格な規制要件が存在することから、今後数年間は市場の成長が抑制されると予測されています。
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喉頭マスク市場セグメンテーションの傾向分析
喉頭マスク 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、喉頭マスク の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、最終用途別、素材別と地域に分割されています。
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喉頭マスク市場は、アプリケーション別に基づいて、一般外科、婦人科、整形外科、耳鼻咽喉科、その他に分割されています。一般外科分野は、腹部、消化器、結腸直腸、および腹腔鏡下手術の実施件数が多いため、予測期間中において45%以上の市場シェアを占めると見込まれています。
喉頭マスクは、挿入の容易さや迅速な気道確保が可能である点、低侵襲性、そして術後合併症の低減といった利点から、これらの手術において適切な選択肢となっています。
喉頭マスクの地域市場の見通し
喉頭マスク 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、北米市場は2026―2035年にかけて32%のシェアを占め、他の地域を圧倒すると予測されています。その要因としては、慢性疾患の有病率の上昇に加え、充実した病院手術センター救急医療体制の存在、さらには厳格な感染管理および安全規制に対応するための単回使用（シングルユース）デバイスに対する高い選好が挙げられます。