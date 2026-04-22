【調査レポート】約7割が「全部投げ出して一人になりたい」と回答。日常に潜む強い逃避願望と、現代人が抱える心のSOSを独自調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347231/images/bodyimage1】
LeadIn株式会社が運営するオンラインカウンセリングサービス「たまお悩み相談室」（ https://tama-soudan.com/ ）は、公式Instagramの閲覧者を対象に、「『全部投げ出して一人になりたい』と思う頻度」に関する意識調査を実施いたしました。
本調査の結果、日々の生活において多くの人が慢性的な疲労やプレッシャーを抱え、一時的な現実逃避を望んでいる実態が明らかとなりました。
■調査結果
全体の約7割（69%）が、月に数回以上「全部投げ出して一人になりたい」と感じていることが判明。
さらに「毎日思っている（19%）」「週に数回は思う（21%）」を合わせると、全体の4割（40%）もの人が、日常的かつ慢性的に強い逃避願望を抱えながら日々を過ごしている実態が浮き彫りになりました。
■調査結果の詳細
【質問】正直、「全部投げ出して一人になりたい」と思う頻度はどれくらいですか？
・ほとんどない：166人（31%）
・月に数回くらい：154人（28%）
・週に数回は思う：116人（21%）
・毎日思っている：105人（19%）
「ほとんどない（31%）」が単一の回答としては最も多いものの、残りの約7割の人は定期的に「すべてを投げ出したい」という衝動に駆られていることがわかります。
特に、「毎日思っている（19%）」と「週に数回は思う（21%）」と回答した、日常的に限界を感じている層が4割に達している点は注目すべき結果です。家事、育児、仕事など、終わりの見えない日々のタスクや人間関係に対するプレッシャーが、いかに人々の心をすり減らしているかが窺えます。
■専門家（たま先生）の見解
日々のカウンセリングにおいても、「突然、誰も自分のことを知らない遠くへ行きたくなる」「家族は大切だけど、すべてを捨てて一人になりたいと思ってしまう自分は最低な人間なのではないか」と、強い自己嫌悪とともにご相談に来られる方は非常に多いです。
しかし、「全部投げ出したい」という感情は、決して無責任さや愛情の欠如から来るものではありません。むしろ、真面目に責任を果たそうと日々限界まで頑張りすぎている心と体が発している、切実な「SOSサイン（休めという警告）」なのです。
当相談室では、こうした逃避願望を「いけないこと」として否定したり、無理にポジティブに変換したりするのではなく、「それほどまでに疲れ切っているんだな」とありのままに受け止めることが重要だと考えています。本当に全部投げ出してしまう前に、まずはジャッジされない安全な場所で「投げ出したい！」という本音を吐き出し、心のガス抜きをすることが、日常を再び歩むための大きな助けとなります。
■たまお悩み相談室の取り組みについて
たまお悩み相談室では、誰にも言えない本音や真っ黒な感情を、安心して手放せる場所を提供しています。
【無料】お悩み相談
匿名で文章にして吐き出し、SNS等を通じてたま先生が回答・共有する窓口です。
→お悩み相談掲示板（ https://tama-soudan.com/soudan-sns/ ）
【有料】オンライン個別カウンセリング
1対1で深く寄り添い、あなたの感情を一切ジャッジせずに受け止めるプロフェッショナルなセッションです。
→たまお悩み相談室（ https://tama-soudan.com/ ）
■調査概要
・調査テーマ：「『全部投げ出して一人になりたい』と思う頻度」についての意識調査
・調査期間：2026年3月29日～3月30日
・調査方法：たまお悩み相談室 公式Instagramでのインターネット調査
・有効回答数：541人
・実施主体：たまお悩み相談室
■本調査データの引用・転載について
本調査データを引用・転載される際は、必ず以下のご対応をお願いいたします。
・引用元として「たまお悩み相談室」の名称を明記してください。
・引用元のページ（本記事）へのリンクを必ず掲載してください。（URL： https://tama-soudan.com/survey/20260401 ）
■会社概要
会社名：LeadIn株式会社
代表取締役：久米村 大地
所在地：〒277-0852 千葉県柏市旭町1-3-3-1108
設立：2025年5月
事業内容：オンラインカウンセリングサービスの運営、WEB集客支援
公式サイト： https://lead-in.co.jp/
配信元企業：LeadIn株式会社
LeadIn株式会社が運営するオンラインカウンセリングサービス「たまお悩み相談室」（ https://tama-soudan.com/ ）は、公式Instagramの閲覧者を対象に、「『全部投げ出して一人になりたい』と思う頻度」に関する意識調査を実施いたしました。
本調査の結果、日々の生活において多くの人が慢性的な疲労やプレッシャーを抱え、一時的な現実逃避を望んでいる実態が明らかとなりました。
全体の約7割（69%）が、月に数回以上「全部投げ出して一人になりたい」と感じていることが判明。
さらに「毎日思っている（19%）」「週に数回は思う（21%）」を合わせると、全体の4割（40%）もの人が、日常的かつ慢性的に強い逃避願望を抱えながら日々を過ごしている実態が浮き彫りになりました。
■調査結果の詳細
【質問】正直、「全部投げ出して一人になりたい」と思う頻度はどれくらいですか？
・ほとんどない：166人（31%）
・月に数回くらい：154人（28%）
・週に数回は思う：116人（21%）
・毎日思っている：105人（19%）
「ほとんどない（31%）」が単一の回答としては最も多いものの、残りの約7割の人は定期的に「すべてを投げ出したい」という衝動に駆られていることがわかります。
特に、「毎日思っている（19%）」と「週に数回は思う（21%）」と回答した、日常的に限界を感じている層が4割に達している点は注目すべき結果です。家事、育児、仕事など、終わりの見えない日々のタスクや人間関係に対するプレッシャーが、いかに人々の心をすり減らしているかが窺えます。
■専門家（たま先生）の見解
日々のカウンセリングにおいても、「突然、誰も自分のことを知らない遠くへ行きたくなる」「家族は大切だけど、すべてを捨てて一人になりたいと思ってしまう自分は最低な人間なのではないか」と、強い自己嫌悪とともにご相談に来られる方は非常に多いです。
しかし、「全部投げ出したい」という感情は、決して無責任さや愛情の欠如から来るものではありません。むしろ、真面目に責任を果たそうと日々限界まで頑張りすぎている心と体が発している、切実な「SOSサイン（休めという警告）」なのです。
当相談室では、こうした逃避願望を「いけないこと」として否定したり、無理にポジティブに変換したりするのではなく、「それほどまでに疲れ切っているんだな」とありのままに受け止めることが重要だと考えています。本当に全部投げ出してしまう前に、まずはジャッジされない安全な場所で「投げ出したい！」という本音を吐き出し、心のガス抜きをすることが、日常を再び歩むための大きな助けとなります。
■たまお悩み相談室の取り組みについて
たまお悩み相談室では、誰にも言えない本音や真っ黒な感情を、安心して手放せる場所を提供しています。
【無料】お悩み相談
匿名で文章にして吐き出し、SNS等を通じてたま先生が回答・共有する窓口です。
→お悩み相談掲示板（ https://tama-soudan.com/soudan-sns/ ）
【有料】オンライン個別カウンセリング
1対1で深く寄り添い、あなたの感情を一切ジャッジせずに受け止めるプロフェッショナルなセッションです。
→たまお悩み相談室（ https://tama-soudan.com/ ）
■調査概要
・調査テーマ：「『全部投げ出して一人になりたい』と思う頻度」についての意識調査
・調査期間：2026年3月29日～3月30日
・調査方法：たまお悩み相談室 公式Instagramでのインターネット調査
・有効回答数：541人
・実施主体：たまお悩み相談室
■本調査データの引用・転載について
本調査データを引用・転載される際は、必ず以下のご対応をお願いいたします。
・引用元として「たまお悩み相談室」の名称を明記してください。
・引用元のページ（本記事）へのリンクを必ず掲載してください。（URL： https://tama-soudan.com/survey/20260401 ）
■会社概要
会社名：LeadIn株式会社
代表取締役：久米村 大地
所在地：〒277-0852 千葉県柏市旭町1-3-3-1108
設立：2025年5月
事業内容：オンラインカウンセリングサービスの運営、WEB集客支援
公式サイト： https://lead-in.co.jp/
配信元企業：LeadIn株式会社
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